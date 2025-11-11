Η «κούρσα» του Τζόκοβιτς για να προλάβει ανοιχτή την Ακρόπολη.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήθελε να φωτογραφηθεί στην Ακρόπολη με το τρόπαιο του Hellenic Championship, το οποίο κατέκτησε, αλλά μάλλον δεν έκανε τους σωστούς υπολογισμούς.

Έτσι, ο Σέρβος «θρύλος» του τένις αναγκάστηκε να κάνει μία… κούρσα, προκειμένου να προλάβει προτού κλείσει η Ακρόπολη.

«Όταν θέλεις να βγάλεις εμβληματικές φωτογραφίες με το τρόπαιό σου στις 16:52, αλλά η Ακρόπολη κλείνει στις 17:00», έγραψε ο Τζόκοβιτς στο TikTok, δημοσιεύοντας το βίντεο στο οποίο γελώντας τρέχει προκειμένου να προλάβει.

Τελικά κατάφερε να φωτογραφηθεί στην Ακρόπολη, ενώ όσο πόζαρε πολλοί του έδιναν συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τροπαίου.

{https://www.tiktok.com/@djokernole/video/7571400963932556575}

Αυτό ήταν το 101ο τρόπαιο της καριέρας του και σε μία από τις φωτογραφίες πρόσθεσε μια… πινελιά που παραπέμπει σε αυτό τον αριθμό: σκυλιά Δαλματίας γύρω του.

{https://www.instagram.com/p/DQ47LfSiDsP/?img_index=1}