Η Σερένα Γουίλιαμς μπήκε ξανά στο πρόγραμμα για τους ελέγχους αντιντόπινγκ.

Η Σερένα Γουίλιαμς έκανε ένα μεγάλο βήμα προς μία ενδεχόμενη επιστροφή της στο τένις, στα 44 χρόνια της, καθώς πρόσφατα μπήκε ξανά στο πρόγραμμα για τους ελέγχους αντιντόπινγκ του αθλήματος.

Το όνομα της Αμερικανίδας κατόχου 23 Γκραν Σλαμ επανεμφανίστηκε στις 6 Οκτωβρίου στη διεθνή λίστα με τους τενίστες που είναι διαθέσιμοι για ελέγχους αντιντόπινγκ, κάτι που απαιτείται για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

«Μας ενημέρωσε ότι θέλει να ξαναμπεί στη “δεξαμενή” των ελέγχων. Δεν ξέρω εάν αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει ή απλά δίνει στον εαυτό της αυτή την επιλογή. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχει επιστρέψει στη “δεξαμενή” και για αυτό υπόκειται σε whereabouts», ανέφερε στο Athletic ο Άντριαν Μπάσετ, εκπρόσωπος του International Tennis Integrity Agency, που έχει την ευθύνη των ελέγχων αντιντόπινγκ στο τένις.

Οι αθλητές που ξαναμπαίνουν στο πρόγραμμα των ελέγχων αντιντόπινγκ πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα λεγόμενα whereabouts. Δηλαδή, λεπτομέρειες για το πού βρίσκονται και τις ώρες που είναι διαθέσιμοι για να δώσουν δείγμα αντιντόπινγκ. Όταν κάποιος αποσύρεται από την ενεργό δράση και αργότερα επιστρέφει, πρέπει να είναι διαθέσιμος για ελέγχους ένα εξάμηνο προτού του επιτραπεί η επάνοδος σε αγώνες.

Η τελευταία εμφάνιση της Σερένα Γουίλιαμς στο WTA Tour ήταν στο Αμερικανικό Όπεν, το 2022. Τότε είχε ανακοινώσει ότι δεν της αρέσει η λέξη «συνταξιοδότηση» και προτιμούσε να πει ότι θα «εξελισσόταν» μακριά από το τένις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην καριέρα της έμεινε 319 εβδομάδες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, κατέκτησε 73 τίτλους στο WTA Tour στο μονό και κέρδισε σχεδόν 95 εκατομμύρια δολάρια από χρηματικά έπαθλα. Κατέκτησε από επτά φορές το Wimbledon και το Αυστραλιανό Όπεν, έξι το Αμερικανικό Όπεν και τρεις το Ρολάν Γκαρός.

Η μητέρα δύο παιδιών, που έχει αποκτήσει με τον Αλέξις Οχάνιαν, έχει κατακτήσει και 14 major στο διπλό με την αδελφή της, Βένους Γουίλιαμς, η οποία επέστρεψε στους αγώνες τον περασμένο Ιούλιο, έπειτα από αποχή περίπου 1,5 έτους και έχει εκφράσει την επιθυμία της να δει και τη Σερένα ξανά στο κορτ.