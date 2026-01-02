Έτοιμοι για σημαντικές αποφάσεις οι αγροτές οι οποίοι έκαναν αλλαγή του χρόνου στα μπλόκα.

Σε αναμονή της κρίσιμης Πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα βρίσκονται οι αγρότες, οι οποίοι πέρασαν την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα των εθνικών οδών, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να δικαιωθούν ουσιαστικά.

Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Εκεί θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία του αγώνα, αλλά και για τη στάση απέναντι στις επικοινωνιακές κινήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σε ανακοίνωσή της, η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων τονίζει πως οι αγρότες έχουν στο πλευρό τους την πλειοψηφία της κοινωνίας και έχουν αποκρούσει κάθε προσπάθεια συκοφάντησης και υπονόμευσης του αγώνα τους. Όπως επισημαίνουν, ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε οι προσχηματικοί διάλογοι, οι πιέσεις και οι απόπειρες διάσπασης της ενότητάς τους κατάφεραν να τους κάμψουν.

«Το μόνο που πετυχαίνουν είναι να εντείνουν την οργή και την αποφασιστικότητά μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν με σκυμμένο το κεφάλι. «Δεν κάνουμε πίσω, δεν φοβόμαστε, δεν υποχωρούμε. Ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», σημειώνουν.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι αγρότες παρέμειναν στα μπλόκα και τις γιορτινές ημέρες. Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης δηλώνουν έτοιμοι για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και συνεχίζονται οι συσκέψεις για τη διαμόρφωση της σχετικής ατζέντας.

Στη Δυτική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους -12 βαθμούς Κελσίου, οι αγρότες παρέμειναν στα παραπήγματα, κόβοντας μάλιστα και δεύτερη βασιλόπιτα μαζί με συναδέλφους από τον Φιλώτα και το τελωνείο της Νίκης. Στη Σιάτιστα υποδέχθηκαν το νέο έτος με τις οικογένειές τους, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στο μπλόκο. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στη Νίκαια, όπου η αλλαγή του χρόνου έγινε με βασιλόπιτα και ζωντανή μουσική.