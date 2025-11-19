Ο Ράφα Ναδάλ έκανε προπόνηση με την 20χρονη Αλεξάντρα Εάλα.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τη στιγμή που ο Ράφα Ναδάλ αποσύρθηκε από το τένις και το «γιόρτασε» επιστρέφοντας στο κορτ.

Ο Ισπανός θρύλος των κορτ προπονήθηκε με την 20χρονη Αλεξάντρα Εάλα, την τενίστρια από τις Φιλιππίνες που έχει αποφοιτήσει από την ακαδημία του Ναδάλ.

«Ένα χρόνο μετά, ένιωσα υπέροχα που επέστρεψα σε κορτ. Ήταν υπέροχο που προπονήθηκα μαζί σου Αλεξάντρα Εάλα! Την επόμενη φορά θα είμαι πιο δυνατός», έγραψε στα social media ο Ισπανός.

{https://x.com/RafaelNadal/status/1991140164073115879?s=20}

{https://www.instagram.com/p/DRPl3k4iHIy/?img_index=1}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Ρολάν Γκαρός δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την απόσυρση του Ράφα Ναδάλ, που έχει γράψει ιστορία στο τουρνουά, κατακτώντας το τρόπαιο 14 φορές. «Σε ευχαριστούμε για τη μαγεία, Ράφα», ανέφερε ανάρτηση στον λογαριασμό του Ρολάν Γκαρός.

{https://x.com/rolandgarros/status/1991171570975621587?s=20}