Φωτογραφία από τη στιγμή που φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στην οροφή του μπαρ Le Constellation στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, με τουλάχιστον 40 νεκρούς και 115 τραυματίες, κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φωτογραφία φαίνεται να επιβεβαίωνει μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ, σύμφωνα με τις οποίες είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια με αλκοόλ, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation,όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα.