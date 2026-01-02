«Είδα ανθρώπους να καίγονται... Άνθρωποι καίγονταν από την κορυφή ως τα νύχια». Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την πύρινη κόλαση.

«Νόμιζα ότι ο μικρός μου αδερφός ήταν μέσα, οπότε πήγα στο μπαρ και προσπάθησα να σπάσω το παράθυρο, για να βοηθήσω τους ανθρώπους να βγουν και στη συνέχεια μπήκα μέσα». Συγκλονίζει η μαρτυρία 18χρονου, ο οποίος μίλησε στο BBC για την τραγωδία σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, με τουλάχιστον 40 νεκρούς και 115 τραυματίες, οι περισσότεροι με σοβαρά εγκαύματα.

Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο BBC ότι ήταν κοντά στο μπαρ όταν άκουσε μια ισχυρή έκρηξη. Ενώ άνθρωποι προσπαθούσαν να βγουν από το μπαρ, εκείνος μπήκε μέσα, ψάχνοντας τον αδερφό του.

Η περιγραφή του συγκλονίζει: «Είδα ανθρώπους να καίγονται... Άνθρωποι καίγονταν από την κορυφή ως τα νύχια», είπε, προσθέτοντας: «Ήταν πολύ σοκαριστικό». Ο αδερφός του δεν έπαθε τίποτα.

«Πήγαινα σε αυτό το μπαρ κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα - την ημέρα που δεν πήγα, κάηκε», είπε.

Πυροσβέστες και γιατροί ανέλαβαν γρήγορα την κατάσταση, ανέφερε, με τον ίδιο να βοηθάει όπου μπορούσε, προσφέροντας νερό και ρούχα στους τραυματίες.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ντόπιοι και τουρίστες γιόρταζαν την άφιξη του 2026.

Το Le Constellation είναι ένα μεγάλο μπαρ, χωρητικότητας περίπου 300 ατόμων, σε δύο ορόφους και μια βεράντα, ωστόσο δεν είναι γνωστό πόσα άτομα βρίσκονταν στο μπαρ την ώρα της πυρκαγιάς.

«Η φωτιά ξεκίνησε από κεριά γενεθλίων πάνω σε... μπουκάλια σαμπάνιας»

Δύο Γαλλίδες, η Έμμα και η Αλμπάν, δήλωσαν στο BFMTV ότι βρίσκονταν μέσα στο μπαρ όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι ίδιες πιστεύουν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν μια σερβιτόρα έβαλε «κεριά γενεθλίων» πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας.

«Σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η οροφή τυλίχτηκε στις φλόγες. Όλα ήταν φτιαγμένα από ξύλο», είπαν, προσθέτοντας ότι οι φλόγες «άρχισαν να ανεβαίνουν πολύ γρήγορα».

Η εκκένωση ήταν «πολύ δύσκολη», ανέφεραν η Έμμα και η Αλμπάν, επειδή η διαδρομή διαφυγής από το δωμάτιο στο οποίο βρίσκονταν ήταν «στενή» και οι σκάλες που οδηγούσαν έξω ήταν «ακόμα πιο στενές».

«Ήμασταν πολύ τυχερές», πρόσθεσαν, ισχυριζόμενες ότι υπήρχαν «περίπου 200 άτομα που προσπαθούσαν να βγουν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από τα στενά σκαλοπάτια».

Ένας άλλος έφηβος που βρισκόταν μέσα στο μπαρ είπε στο BBC πώς αρχικά δεν μπορούσε να βγει και αναγκάστηκε να πετάξει ένα τραπέζι στο παράθυρο. Χρειάστηκε ωστόσο να χρησιμοποιήσει το πόδι του για να σπάσει το τζάμι, καταφέρνοντας έτσι να βγει ζωντανός.

Η μονάδα εντατικής θεραπείας στο πλησιέστερο νοσοκομείο γέμισε γρήγορα και ορισμένοι ασθενείς διακομίστηκαν και σε νοσοκομείο στο Μιλάνο.

Μαρτυρίες

Ο Όλεχ Πάσκα την ώρα της τραγωδίας βρισκόταν στο Κραν Μοντάνα με τη σύζυγό του και το παιδί του.

Όπως είπε στο BBC μόλις είχαν γιορτάσει την Πρωτοχρονιά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους, περίπου 50 μέτρα από το μπαρ, όταν άκουσαν μια σειρά από εκρήξεις - αρχικά νόμιζαν ότι ήταν κροτίδες. Στη συνέχεια άκουσαν κάποιον να κλαίει και αρχικά νόμιζαν ότι είχε ξεσπάσει καβγάς.

Μόνο όταν άκουσαν τις ειρήνες από ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά, συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η Ντανιέλα, από το Μιλάνο, η οποία διατηρεί εξοχικό κοντά στο μπαρ, παρακολούθησε τη φρίκη να εκτυλίσσεται.

Επιστρέφοντας στο σπίτι με τον σύζυγό της έπειτα από ένα δείπνο, άρχισε να μυρίζει καπνό κοντά στο μπαρ και είδε ένα μπουφάν ολοσχερώς καμένο στον δρόμο.

«Οι άνθρωποι έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας. Είδα αρκετούς ανθρώπους να μεταφέρονται με φορεία», είπε στο BBC.

«Ένας νεαρός άνδρας ήρθε κοντά μου και μου είπε ότι είχε δει την κόλαση - πράγματα που δεν θα ξεχνούσε ποτέ. Και μετά απλώς πάγωσα».

Αφού επέστρεψε στο διαμέρισμά της, είπε ότι «άκουγαν κραυγές όλη νύχτα - ήταν τρομερό».

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

Ταυτοποίηση θυμάτων

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

Με πληροφορίες από BBC