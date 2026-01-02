Χωρίς νερό άφησε η ΕΥΔΑΠ τους Αθηναίους Πρωτοχρονιάτικα.

Αρκετές περιοχές της Αθήνας όπως Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Πετρούπολη, Πεύκη έχουν διακοπή υδροδότησης από το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς.

Όπως καταγγέλλει στο Dnews μια κάτοικος Καλλιθέας, οι βρύσες σε ένα σημείο του Δήμου σταμάτησαν να τρέχουν από τις 19:00 το απόγευμα και μέχρι στιγμής δεν έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Νοικοκυριά με μικρά παιδιά, με ηλικιωμένους, με ασθενείς και με εορτάζουσες και εορτάζοντες έχουν μείνει χωρίς νερό χρονιάρα μέρα.

Ενημερωτικό μειλ που στάλθηκε από την Υπηρεσία Κέντρου Επικοινωνίας της ΕΥΔΑΠ προς στην κάτοικο στις 20:29 χθες βράδυ, κατόπιν επικοινωνίας της με τον οργανισμό αναφέρει:

«Η διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή σας οφείλεται σε θραύση κεντρικού αγωγού ύδρευσης επί των οδών Λυσικράτους και Ζερβού. Η βλάβη είναι έκτακτη και για το λόγο αυτό δεν είχατε ενημερωθεί. Η επισκευή είναι σε

εξέλιξη και εκτός απροόπτου η υδροδότηση στην περιοχή θα επανέλθει αργά το βράδυ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η αποκατάσταση να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό».

Η βλάβη φυσικά δεν αποκαταστάθηκε και λίγες ώρες αργότερα η κάτοικος επικοινώνησε ξανά με την ΕΥΔΑΠ για να λάβει την παρακάτω απάντηση ακριβώς στις 11:23:

«Η διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή σας οφείλεται σε θραύση κεντρικού αγωγού ύδρευσης επί των οδών Λυσικράτους και Ζερβού.

Η βλάβη είναι έκτακτη και για το λόγο αυτό δεν είχατε ενημερωθεί.

Η επισκευή είναι σε εξέλιξη και εκτός απροόπτου η υδροδότηση στην περιοχή θα επανέλθει αργά το βράδυ.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η αποκατάσταση να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό».



Όπως αντιλαμβάνεστε το μήνυμα είναι ‘φασόν’ και κανείς δεν ενδιαφέρεται.

Στις 08:30 σήμερα το πρωί και εφόσον φυσικά η βλάβη δεν αποκαταστάθηκε και οι κάτοικοι παραμένουν χωρίς νερό η ίδια κάτοικος επικοινώνησε για πολλοστή φορά με την ΕΥΔΑΠ και τη διαβεβαίωσαν ότι θα φτιαχτεί μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι.

«Μας δουλεύουν ψιλό γαζί! Και μετά μας λένε πως θα βάλουν μπροστά σχέδια να περιορίσουν τις άσκοπες απώλειες νερού στο δίκτυο. Από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πόσα κυβικά νερού έχουν χαθεί μόνο και μόνο από μια από τις παραπάνω βλάβες;», διερωτώνται κάτοικοι Καλλιθέας.