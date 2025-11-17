Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για τη συνάντηση με τον Τζόκοβιτς.

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Νόβακ Τζόκοβιτς, προκειμένου να συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τον Σέρβο θρύλο του τένις συνόδευαν ο αδελφός του, Τζόρτζε Τζόκοβιτς και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις, Θοδωρής Γκλαβάς.

«Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250», ανέφερε ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση για τη συνάντηση.

Πριν από λίγες ημέρες ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το τρόπαιο του Hellenic championship, επικρατώντας του Λορέντζο Μουζέτι στον τελικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Telekom Center Athens, για να παρακολουθήσει την προσπάθεια του Σέρβου στον ημιτελικό κόντρα στον Γιάνικ Χάνφμαν.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νόβακ Τζόκοβιτς δείπνησαν σε γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου και λίγες εβδομάδες αργότερα συναντήθηκαν στην Τήνο και έβγαλαν selfie μαζί.

{https://www.instagram.com/p/DRKkK2TiNsY/}