Για την απέλαση του Τζόκοβιτς από την Αυστραλία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο Πιρς Μόργκαν είχε πει πολλά εναντίον του Νόβακ Τζόκοβιτς, όταν ο Σέρβος απελάθηκε από την Αυστραλία. Τώρα, που βρέθηκε απέναντί του, ξεκίνησε τη συνέντευξη ζητώντας του συγγνώμη.

«Δεν σε έχω συναντήσει ποτέ, έχω μιλήσει για εσένα αρκετά. Και θα ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη, γιατί ήμουν πολύ επικριτικός για εσένα σχετικά με το σκάνδαλο του κορονοϊού», του είπε ο δημοσιογράφος.

Ο Μόργκαν αναφερόταν στην περιπέτεια του Τζόκοβιτς στο Αυστραλιανό Όπεν του 2022, τουρνουά στο οποίο δεν έπαιξε τελικά. Ο Σέρβος πήγε στην Αυστραλία, δίχως να έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού και η κυβέρνηση της χώρας ακύρωσε τη βίζα του και έπειτα από λίγες ημέρες ο κάτοχος 24 Γκραν Σλαμ απελάθηκε.

«Τότε φαινόταν ότι προσπαθούσες να παρακάμψεις τους κανονισμούς για να παίξεις χωρίς να έχεις κάνει το εμβόλιο», του είπε ο Μόργκαν και σημείωσε ότι έχει ζητήσει συγγνώμη από ανθρώπους που ήταν πολύ σκληρός μαζί τους εκείνη την περίοδο.

«Όταν έγινε σαφές ότι το εμβόλιο δεν έκανε διαφορά εάν μπορούσες να μεταδώσεις τον ιό, από εκείνη τη στιγμή για εμένα έγινε θέμα προσωπικής επιλογής. Πιστεύω ότι τα εμβόλια ήταν σημαντικά, έσωσαν πολλές ζωές, όμως ήμουν υπερβολικά επικριτικός. Όταν προέκυψαν περισσότερες πληροφορίες, ότι είχες κολλήσει κορονοϊό, ότι δεν είχες κάνει κάποιο λάθος και ήταν πολιτική απόφαση να σε διώξουν… θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τη ρητορική που χρησιμοποίησα εναντίον σου. Δεν σε ήξερα», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Τζόκοβιτς τον άκουγε κουνώντας το κεφάλι. «Εκτιμώ πάρα πολύ την ειλικρίνειά σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», του είπε. «Ήταν δύσκολες, εποχές, έχουμε περάσει όλοι μια κόλαση», σημείωσε και τόνισε ότι ποτέ δεν ήταν υπέρ ή κατά των εμβολίων, αλλά υποστήριζε την προσωπική επιλογή.

«Το εκτιμώ και σέβομαι αυτά που είπες. Λένε πολλά για το τι άνθρωπος είσαι», συμπλήρωσε ο Τζόκοβιτς, κλείνοντας αυτό το θέμα. Αυτό το απόσπασμα της συνέντευξης είναι και το μόνο που επέλεξε να αναρτήσει ο Σέρβος στον λογαριασμό του στο Instagram.

{https://www.instagram.com/p/DQ7Oxv7jNTC/}