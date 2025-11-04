Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μαθητών στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και την Τελετή Παράδοσης της Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο.

Η Αρχαία Ολυμπία και το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους μαθητές, οι οποίοι θα ζήσουν από κοντά την ιστορία και τη μαγεία της Ολυμπιακής Φλόγας. Στις 26 Νοεμβρίου η Τελετή Αφής στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων θα φωτίσει το Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου, η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενόψει των Χειμερινών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στα Δημοτικά σχολεία και τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας - και δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας - ειδικότερα από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου για την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας να δηλώσουν συμμετοχη για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτές τις σημαντικές εκδηλώσεις, που ενώνουν την Ελλάδα με το παγκόσμιο Ολυμπιακό Κίνημα

Οι σχολικές μονάδες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δύο εκδηλώσεις που συνδυάζουν ιστορία, πολιτισμό και αθλητισμό, βιώνοντας το Ολυμπιακό Πνεύμα μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, πολιτιστικά προγράμματα και φυσικά την ίδια τη μαγεία της Τελετής Αφής και Παράδοσης της Φλόγας.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το σύμβολο της Ολυμπιακής ιδέας να περνά από γενιά σε γενιά, ενώ οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα τους καθοδηγούν με ασφάλεια, σύμφωνα με αυστηρά πρωτόκολλα υγείας και νομοθεσίας. Η εμπειρία περιλαμβάνει προσέλευση στους χώρους, παρακολούθηση της τελετής, συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα και ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους της Αρχαίας Ολυμπίας και του Καλλιμάρμαρου.

Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική, με ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και με την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας. Κάθε σχολική ομάδα θα συνοδεύεται από εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και άλλους ορισμένους εκπαιδευτικούς, ενώ η παρουσία γιατρού είναι υποχρεωτική.

Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής τους μέχρι Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210 6878912, 210 6878851, 210 6878815.

Η συμμετοχή αυτή δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να γίνουν μέρος ενός παγκόσμιου γεγονότος, να συνδεθούν με την ιστορία του Ολυμπισμού και να εμπνευστούν από τις αξίες της φιλίας, του σεβασμού και της αριστείας – αξίες που η Ολυμπιακή Φλόγα συμβολίζει εδώ και αιώνες. Μια εμπειρία που υπόσχεται να μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη τους και να ενισχύσει την αγάπη για τον αθλητισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Η εγκύκλιος που στάλθηκε στα σχολεία