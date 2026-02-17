Το ομόλογο προγραμματίζεται να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έναρξη της διαπραγμάτευσης να τοποθετείται την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Από αύριο, Τετάρτη, έως και την Παρασκευή 30 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το μέγεθος της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 200 και 250 εκατ. ευρώ, με διάρκεια επτά ετών, ενώ κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία 1.000 ευρώ.

Το ομόλογο προγραμματίζεται να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έναρξη της διαπραγμάτευσης να τοποθετείται την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Το εύρος του επιτοκίου έχει καθοριστεί μεταξύ 3,75% και 4,05%, με το τελικό επιτόκιο να προσδιορίζεται μέσω της διαδικασίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και να ανακοινώνεται μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς. Η περίοδος εκτοκισμού θα είναι εξαμηνιαία, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Beta Securities.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, τα καθαρά έσοδα για την εκδότρια, μετά την αφαίρεση των εξόδων, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 242,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα κεφάλαια θα διατεθούν από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κυρίως για την αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων και τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Ειδικότερα, ποσοστό 62,7%, που αντιστοιχεί σε περίπου 152 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2021, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού προγράμματος της CPLP Shipping Holdings PLC. Ποσοστό 28,9%, ή περίπου 70 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 στη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που έχουν αποκτήσει θυγατρικές της εκδότριας, ενώ το υπόλοιπο 8,4%, ή περίπου 20,5 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Μετά τον καθορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα προσδιορίσουν το τελικό ύψος της έκδοσης και θα προχωρήσουν στην κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές. Τουλάχιστον το 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς προβλέπεται να διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, ενώ έως και το 70% δύναται να κατανεμηθεί μεταξύ Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών. Εφόσον καλυφθεί το ελάχιστο ποσοστό που αντιστοιχεί στους Ιδιώτες Επενδυτές, για τον τελικό προσδιορισμό της κατανομής θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, η επιπλέον ζήτηση των Ιδιωτών Επενδυτών πέραν του 30%, το πλήθος των αιτήσεων κάλυψης, καθώς και η ανάγκη διαμόρφωσης συνθηκών που θα διασφαλίζουν την ομαλή διαπραγμάτευση των ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.