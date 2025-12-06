Την ίδια στιγμή εξακολουθεί να εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης.

Η Ελλάδα αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» στις επενδύσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2025, καθώς τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία καταγράφουν έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ενισχύθηκαν κατά 12,8% σε ετήσια βάση, ενώ και σε τριμηνιαίο επίπεδο σημειώθηκε επιπλέον αύξηση 3,5%, επιβεβαιώνοντας την έντονη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας.

Η επίδοση αυτή ξεπερνά κατά πολύ τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες: η Eurostat καταγράφει τριμηνιαία άνοδο 0,9% στις επενδύσεις της Ευρωζώνης και 1,1% στην ΕΕ, με τους ετήσιους ρυθμούς να κινούνται μόλις στο 2–3%. Η διαφορά είναι εντυπωσιακή, καθώς η Ελλάδα επενδύει με ταχύτητα έως και πέντε φορές μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ωστόσο, πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα, οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η πορεία αυτή δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί διατηρήσιμη. Το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής ώθησης αποδίδεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του οποίου οι εκταμιεύσεις έχουν σαφές χρονικό όριο (2026), γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για το τι θα ακολουθήσει όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος χρηματοδότησης. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης, περιορίζοντας τη δυνατότητα ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων χωρίς εξωτερική στήριξη.

Η επενδυτική έκρηξη προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τον κατασκευαστικό κλάδο και τα έργα υποδομών, ενώ λιγότερο εντοπίζεται σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η τεχνολογία και η έρευνα. Παράλληλα, η αδύναμη αύξηση των εξαγωγών — μόλις 1,7% σε ετήσια βάση — φανερώνει ότι η παραγωγική βάση παραμένει περιορισμένη και δεν μπορεί ακόμη να κεφαλαιοποιήσει το επενδυτικό κύμα. Σε αυτό προστίθενται χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως η βραδύτητα της δικαιοσύνης, η γραφειοκρατία και η ανάγκη για πιο σταθερό φορολογικό περιβάλλον, που συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά για ξένους επενδυτές.

Η πρόκληση για την ελληνική οικονομία είναι να μετατρέψει τη σημερινή επενδυτική δυναμική σε μόνιμη παραγωγική αναβάθμιση, ενισχύοντας την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις ιδιωτικές επενδύσεις υψηλής αξίας Ωστόσο, η κυβερνητική πολιτική δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.