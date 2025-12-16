Παραδόσεις και λοιπές υπηρεσίες στο πλαίσιο υφιστάμενων συμφωνιών ενδέχεται να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν, ενώ η εταιρεία δεν θα προχωρήσει στη σύναψη νέων συμφωνιών.

Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της ανακοίνωσε η Cetracore – Jetoil, η οποία διατηρεί στην Ελλάδα δίκτυο περίπου 80 πρατηρίων καυσίμων, ως αποτέλεσμα των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επιχειρηματίες και οντότητες στο πλαίσιο των μέτρων κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία.

Η εταιρεία ανήκει στην Cetracore του Murtaza Ali Lakhani και, μετά τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών αρχών, αποφάσισε να θέσει προσωρινό «λουκέτο» στη δραστηριότητά της, προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση αυτή έχει καθαρά μεταβατικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρους τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, με στόχο να επιτραπεί το συντομότερο δυνατό η επαναλειτουργία της και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί. Μέχρι τότε, επισημαίνεται ότι παραδόσεις και λοιπές υπηρεσίες στο πλαίσιο υφιστάμενων συμφωνιών ενδέχεται να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν, ενώ η εταιρεία δεν θα προχωρήσει στη σύναψη νέων συμφωνιών ούτε στην επαναδιαπραγμάτευση των ήδη υπαρχουσών.

Η Cetracore – Jetoil SA δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας πετρελαιοειδών και ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2018, όταν η αυστριακή Cetracore Energy GmbH εξαγόρασε τη Jetoil. Η Jetoil αποτελεί ιστορική ελληνική εταιρεία, ιδρυθείσα το 1968, η οποία για δεκαετίες κατείχε ηγετική θέση στην αγορά καυσίμων ως η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία, με τις τεχνολογικές εξελίξεις να επηρεάζουν καθοριστικά τη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα, τη βιομηχανία και την οικονομία, η Cetracore – Jetoil έχει θέσει ως στόχο τη συνεχή εξέλιξη, την επιχειρησιακή αρτιότητα και την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Η στρατηγική της εστιάζει στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένων της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Κοσόβου και της Σερβίας, μέσω χονδρικών πωλήσεων, εξαγωγών και λιανεμπορίου, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Η Cetracore – Jetoil λειτουργεί πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και δεξαμενές καυσίμων στις εγκαταστάσεις της στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στο Κόσοβο, επιδιώκοντας, όπως σημειώνει, τη συνεχή ενίσχυση του τομέα της ενέργειας και την ενδυνάμωση της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή.

