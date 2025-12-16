Συνάντηση με νέους που κατοίκους της Πάτρας, οι οποίοι προέρχονται από κλάδους όπως το εμπόριο και η δικηγορία, είχε ο Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα.

Συνάντηση με νέους που κατοίκους της Πάτρας, οι οποίοι προέρχονται από κλάδους όπως το εμπόριο και η δικηγορία, είχε ο Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα, λίγη ώρα πριν την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης».

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να συζητήσει μαζί τους σε χαλαρό κλίμα, σε κεντρικό καφέ της πόλης, ακούγοντας τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται από τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, όπου «βόλταρε» στην πόλη, συζήτησε με αρκετούς κατοίκους της, υπογράφοντας σε πολλές περιπτώσεις και το βιβλίο του, χωρίς να αρνηθεί να βγάλει φωτογραφίες με όσους του το ζήτησαν.

Α.Γ.