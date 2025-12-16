«Έχουμε πάρει τα μαθήματά μας από τα λάθη του παρελθόντος, έχουμε πάρει τα μαθήματά μας από τη συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023;», αναρωτήθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια πυραμίδα διαφθοράς, με κορυφή το Μέγαρο Μαξίμου», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μιλώντας στον Alpha 98.9 και πρόσθεσε ότι διαπιστώνει «από τους υπουργούς της κυβέρνησης μια προσπάθεια ολοένα και αυξανόμενη να επενδύσουν στον κοινωνικό αυτοματισμό. Να προσπαθήσουν δηλαδή να φέρουν τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία. Τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη».

Ο Αλέξης Χαρίτσης κατήγγειλε την κυβέρνηση για εξαπάτηση των αγροτών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Εξαγγέλλει κάποια πράγματα ο υπουργός, τα οποία λέει ότι είναι ακόμα υπό επεξεργασία. Ποιον κοροϊδεύει;».

Αναφέρθηκε επίσης στα μπλόκα της Θράκης που επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα, παρατηρώντας ότι οι αγρότες παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής.

«Το στρατηγικό ζήτημα είναι αν όντως θέλουμε να έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας σε αυτή τη χώρα», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος στη γενική κατάσταση στον αγροτικό χώρο.

«Η κυβερνητική λογική λέει ότι η χώρα μας, στον διεθνή καταμερισμό τα επόμενα χρόνια, πρέπει να παίξει έναν ρόλο που να σχετίζεται περισσότερο με τις υπηρεσίες, με τον τουρισμό, με την εστίαση», σημείωσε και συνέχισε:

«Καμία μέριμνα για την πρωτογενή παραγωγή, καμία μέριμνα για τη μεταποίηση, καμία μέριμνα για τη βιομηχανία. Τι μπορεί να παράγει αυτή η χώρα; Πώς μπορεί να επενδύσει στην τεχνολογία; Πώς μπορεί να δημιουργήσει αλυσίδες αξίας που να φτάνουν από το αρχικό προϊόν, από το γεωργικό προϊόν, και να φτάνουν μέχρι και το σούπερ μάρκετ και μέχρι το ξενοδοχείο, για να συνδεθεί όλη η αλυσίδα της αξίας».

«Αντί γι’ αυτά», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «η κυβέρνηση αυτό το οποίο κάνει είναι να προσπαθεί να καλύψει τα νώτα της και τις πολύ μεγάλες ευθύνες που έχει για τα σκάνδαλα, για την αντιμετώπιση του πρωτογενή τομέα τα προηγούμενα χρόνια, ως έναν ακόμα χώρο και ένα μέσο για να εξαγοράσει συνειδήσεις, όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς και τις προοπτικές συγκλίσεων, ο Αλ. Χαρίτσης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά «δεν μίλησε ποτέ από την αρχή με όρους προσώπων, ούτε με όρους προσωπικών στρατηγικών. Εμείς από την αρχή μιλήσαμε - και μάλιστα είναι και απόφαση του συνεδρίου μας αυτή - για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός λαϊκού μετώπου, το οποίο θα περιλαμβάνει δυνάμεις από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία, συμπεριλαμβάνοντας βεβαίως και δυνάμεις πολιτικής οικολογίας».

«Αυτό», πρόσθεσε, «δεν μπορεί να γίνει όμως με όρους προσωπικών στρατηγικών και προσωπικών πολιτικών σχεδίων. Εμείς λέμε προς όλους ότι αυτό το οποίο προέχει είναι η προγραμματική συζήτηση».

Αναφερόμενος στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα το ότι βάζει ζητήματα που έχουν να κάνουν πλέον με τις πολύ μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, όπως είναι η κλιματική κρίση, το ζήτημα του πολέμου και της ειρήνης, τα ζητήματα της αναδιανομής του πλούτου.

«Αλλά τα βάζει», συνέχισε, «με έναν τρόπο ο οποίος δεν δεσμεύεται σε μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση. Πρέπει να δείχνεις ακριβώς με ποιους θες να πας και ποιους να αφήσεις».

«Πολύ φοβάμαι ότι δεν τα έχουμε πάρει όλοι τα μαθήματά μας, γιατί εδώ χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα το οποίο θα λέει ποιες κοινωνικές δυνάμεις θέλει να εκπροσωπήσει και ποιους θα βάλει απέναντι. Απαιτεί ρήξεις και συγκρούσεις. Χρειάζεται ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα που να απαντά στις προκλήσεις του σήμερα. Δεν γίνεται να τα έχεις καλά με όλους».

