Ο καφές «σύμμαχος» της καρδιάς.

Μια τετραετής κλινική δοκιμή δείχνει ότι η κατανάλωση καφέ, όχι μόνο δεν αυξάνει τον κίνδυνο, αλλά μπορεί να μειώσει τις υποτροπές της καρδιακής διαταραχής.

Η κατανάλωση καφέ με καφεΐνη φαίνεται να είναι ασφαλής – και πιθανόν ωφέλιμη – για άτομα που πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Νέα Ορλεάνη και δημοσιεύθηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό JAMA.

Η μελέτη, με την ονομασία DECAF (Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation?), έρχεται να ανατρέψει μια μακροχρόνια ιατρική υπόθεση: ότι η καφεΐνη μπορεί να προκαλεί ή να επιδεινώνει επεισόδια ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού.

Τα ευρήματα της μελέτης

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Δρ. Γκρέγκορι Μάρκους, καρδιολόγο και καθηγητή ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, παρακολούθησε 200 ηλικιωμένους συμμετέχοντες από την Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με μέση ηλικία τα 70 έτη.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: εκείνους που διέκοψαν πλήρως την κατανάλωση καφεΐνης και εκείνους που συνέχισαν να πίνουν τουλάχιστον ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα. Κατά τη διάρκεια έξι μηνών, οι ερευνητές κατέγραψαν τις επιπτώσεις στον καρδιακό ρυθμό μέσω ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και φορητών καρδιολογικών συσκευών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πότες καφέ είχαν μικρότερη πιθανότητα υποτροπής: 47% στην ομάδα με καφεΐνη, έναντι 64% στην ομάδα χωρίς καφεΐνη.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που έπιναν καφέ χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο μέχρι να παρουσιάσουν νέο επεισόδιο μαρμαρυγής.

«Δεν υπάρχει τυποποιημένη συμβουλή για την κολπική μαρμαρυγή και την καφεΐνη», ανέφερε ο Δρ. Μάρκους. «Συχνά βλέπω ασθενείς που κόβουν τον καφέ επειδή τους το πρότεινε κάποιος γιατρός χωρίς να υπάρχουν πραγματικά επιστημονικά δεδομένα που να το στηρίζουν».

Η Δρ. Johanna Contreras, καρδιολόγος στο Mount Sinai Fuster Heart Hospital της Νέας Υόρκης, σημείωσε ότι το σημαντικότερο μήνυμα της μελέτης είναι πως «ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα φαίνεται απολύτως ασφαλές» για τα άτομα με κολπική μαρμαρυγή. Ωστόσο, τόνισε τη σημασία της μετριοπάθειας:

«Αν κάποιος πίνει έξι ή επτά φλιτζάνια καφέ και προσθέτει ενεργειακά ποτά, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό σενάριο».

Πιθανοί μηχανισμοί

Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη με βεβαιότητα γιατί ο καφές φαίνεται προστατευτικός, ωστόσο εξετάζονται δύο πιθανές εξηγήσεις:

Ο καφές περιέχει αντιφλεγμονώδεις ουσίες, οι οποίες μπορεί να μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακής δυσλειτουργίας.

Η ήπια διέγερση της αδρεναλίνης μέσω της καφεΐνης ίσως βοηθά στη σταθεροποίηση του καρδιακού ρυθμού, ειδικά σε άτομα που εμφανίζουν επεισόδια όταν βρίσκονται σε φάση χαλάρωσης.

Περιορισμοί και επιφυλάξεις

Η μελέτη αφορά μόνο άτομα που είχαν σταθερή κολπική μαρμαρυγή και όχι όσους βρίσκονται σε ενεργό επεισόδιο. Επίσης, δεν εξετάστηκαν άλλες παράμετροι, όπως η διατροφή ή η άσκηση, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Η νέα μελέτη DECAF φαίνεται να δίνει ένα καθησυχαστικό μήνυμα στους λάτρεις του καφέ:

Ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα είναι όχι μόνο ασφαλές, αλλά ίσως και ωφέλιμο για την καρδιακή υγεία, ακόμη και σε άτομα με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής.

Όπως σημειώνει ο Δρ. Μάρκους: «Αν κάποιος πίνει ήδη τακτικά καφέ, αυτή η μελέτη δείχνει ότι μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει το πρωινό του φλιτζάνι με ασφάλεια».