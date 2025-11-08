Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου με τον Άκη Πετρετζίκη να μας σερβίρει τα πιο νόστιμα πιάτα που έχετε δοκιμάσει!

O Άκης Πετρετζίκης στο νέο επεισόδιο του Kitchen Lab στις 16:40 του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου μαγειρεύει πιάτα που φαίνονται απλά αλλά ξεχωρίζουν για τη λεπτομέρεια και τη φινέτσα τους και σερβίρει ένα μενού που θα κάνει κάθε σπίτι να μοσχομυρίσει.

Το σαββατιάτικο μενού ξεκινά με ορεκτικό μια πίτσα με ζύμη από cream cheese, που είναι ταυτόχρονα τραγανή, λαχταριστή, αλλά και πρωτότυπη. Ετοιμάζει μια σάλτσα, σοτάροντας κρεμμύδι και σκόρδο με ελαιόλαδο, προσθέτει ρίγανη, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, πελτέ και ντομάτα κονκασέ, ενώ αρωματίζει στο τέλος με φρέσκο βασιλικό. Στη συνέχεια ανοίγει ζύμη κουρού ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες και απλώνει περιμετρικά τυρί κρέμα με κορνέ, διπλώνοντας τις άκρες ώστε να «κλείσει» μέσα της τη γέμιση. Στρώνει τη σάλτσα, προσθέτει μπέικον, τυρί, πιπεριά και μανιτάρια και ψήνει μέχρι να γίνει χρυσαφένια και τραγανή. Την κόβει σε κομμάτια και τη σερβίρει κατευθείαν σε ξύλο σερβιρίσματος, δείχνοντας ότι μια απλή πίτσα μπορεί να γίνει πολύ ξεχωριστή.

Για κυρίως γεύμα, ο αγαπημένος μας σεφ ετοιμάζει ένα ψαρονέφρι με πουρέ πατάτας, ένα comfort πιάτο που συνδυάζει γεύση, υφή και αρμονία. Κόβει το ψαρονέφρι σε φέτες, το μαρινάρει με ελαιόλαδο και αλάτι και το σοτάρει μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα. Παράλληλα, ετοιμάζει τον πουρέ λιώνoντας τις πατάτες και τις αρωματίζει με beurre noisette, δηλαδή ελαφρώς «καμένο» βούτυρο που χαρίζει πλούσιο, καραμελένιο άρωμα. Στο ίδιο τηγάνι όπου ψήθηκε το ψαρονέφρι, σοτάρει κρεμμύδι, σκόρδο και δεντρολίβανο, προσθέτει κρέμα βαλσάμικο και τα ζουμιά του κρέατος και δημιουργεί μια υπέροχη σάλτσα. Ξαναβάζει το ψαρονέφρι στο τηγάνι για να δέσουν τα αρώματα και σερβίρει με τον πουρέ, φρέσκο δεντρολίβανο και πιπέρι, σε ένα αποτέλεσμα γεύσης που ισορροπεί τέλεια την απλότητα με τη φινέτσα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για επιδόρπιο, ο Άκης φτιάχνει μια σοκολατένια σαρλότ, μια τούρτα που εντυπωσιάζει με την εμφάνιση και μαγεύει με τη γεύση της. Αρχικά, μουλιάζει ζελατίνες σε κρύο νερό και ζεσταίνει κρέμα γάλακτος με κανέλα. Σε κατσαρολάκι, βράζει γάλα, ζάχαρη, κακάο και κονιάκ. Όταν τα δύο μείγματα δέσουν, ενώνει τις ζελατίνες και τις σταγόνες σοκολάτας για να δημιουργήσει μια πλούσια γκανάζ, την οποία αφήνει να κρυώσει. Στρώνει σαβαγιάρ βουτηγμένα σε σιρόπι στη βάση και περιμετρικά μιας φόρμας, ρίχνει λίγη γκανάζ στα κενά και ετοιμάζει τη μους, χτυπώντας κρύα κρέμα γάλακτος με ζάχαρη άχνη και βανίλια. Κατόπιν, ενώνει απαλά με τη γκανάζ και απλώνει το μείγμα πάνω από τα σαβαγιάρ. Μεταφέρει στο ψυγείο για μερικές ώρες, ξεφορμάρει και σερβίρει με στικς σοκολάτας, κακάο, δυόσμο και άχνη, παρουσιάζοντας μια τούρτα-όνειρο, εύκολη αλλά εντυπωσιακή, που θα ενθουσιάσει όποιον τη δοκιμάσει.

Την Κυριακή 09 Νοεμβρίου, ο Άκης Πετρετζίκης παραδίδει ένα Kitchen Lab στις 16:40 γεμάτο comfort food διάθεση, έξυπνες τεχνικές και γεύσεις που μπορούμε να δημιουργήσουμε όλοι, ανεξαιρέτως, με συνταγές καθημερινές, εύκολες και απολαυστικές.

Για ορεκτικό ετοιμάζει μια σπανακοτυρόπιτα «της τεμπέλας», χωρίς φύλλο, χωρίς κόπο, αλλά με όλη τη γεύση μιας παραδοσιακής πίτας. Σε τηγάνι με ελαιόλαδο σοτάρει κρεμμύδι και σκόρδο, προσθέτει σπανάκι και μαγειρεύει μέχρι να φύγει όλη η υγρασία. Σε μπολ ανακατεύει γιαούρτι, αυγά, άνηθο, αλάτι και πιπέρι, ενώνει το μείγμα με το σπανάκι και προσθέτει αλεύρι. Κατόπιν, βάζει κομμάτια φέτας, ανακατεύει, λαδώνει ένα ταψί και το πασπαλίζει με φρυγανιά. Απλώνει το μείγμα, πασπαλίζει ξανά με φρυγανιά και ελαιόλαδο και ψήνει μέχρι να γίνει η πίτα του τραγανή και χρυσαφένια. Σερβίρει σε κομμάτια πάνω σε λαδόκολλα και ξύλο κοπής, μια πίτα τόσο εύκολη και τόσο νόστιμη.

Για κυρίως πιάτο, ο αγαπημένος μας σεφ φτιάχνει λαζάνια με κιμά κοτόπουλου και τυρί κρέμα, ένα πιάτο ελαφρύ, πλούσιο και γεμάτο άρωμα. Σοτάρει τον κιμά κοτόπουλου σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, ενώ σε άλλο τηγάνι ετοιμάζει τα λαχανικά, σοτάροντας κρεμμύδι, σκόρδο και πιπεριές και καραμελώντάς τα με λίγη ζάχαρη. Ενώνει τον κιμά με τα λαχανικά, προσθέτει χυμό ντομάτας, φύλλο δάφνης, κύμινο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και αφήνει να δέσει η σάλτσα. Σε πυρίμαχο σκεύος στρώνει τα λαζάνια, απλώνει τη γέμιση, προσθέτει κουταλιές από το τυρί κρέμα, μαϊντανό και μιξ τυριών και ανακατεύει. Επαναλαμβάνει για τρεις στρώσεις και ψήνει πρώτα σκεπασμένο το ταψί και μετά ξεσκέπαστο, μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσει. Σερβίρει με φύλλα βασιλικού και το αποτέλεσμα είναι ένα απόλυτο comfort φαγητό που θα λατρέψουν όλοι.

Για επιδόρπιο ο Άκης φτιάχνει muffins τριπλής σοκολάτας, αφράτα, ζουμερά και έτοιμα σε λίγα μόλις λεπτά. Σε μπολ, ανακατεύει γάλα με ξίδι, προσθέτει σπορέλαιο, αυγά και βανιλίνη. Σε άλλο μπολ βάζει αλεύρι, κακάο, μπέικιν, σόδα, αλάτι και σταγόνες σοκολάτας, ανακατεύει, ενώνει τα δύο μείγματα, γεμίζει με το μείγμα φόρμες για muffins με λαδόκολλα, πασπαλίζει με επιπλέον σταγόνες σοκολάτας και ψήνει πρώτα στους 200°C και έπειτα στους 150°C μέχρι να φουσκώσουν και να μείνουν μαλακά στο εσωτερικό. Αφήνει να κρυώσουν και σερβίρει κάτι απόλυτα λαχταριστό, αποδεικνύοντας ότι η σοκολάτα έχει πάντα τον τελευταίο – και πιο απολαυστικό – λόγο.