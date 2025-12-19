Τα χρήματα που θα δοθούν στην Ουκρανία αφορούν την διετία 2026 - 20227. Ανέγγιχτα τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια.

Επιτεύχθηκε τελικά τα ξημερώματα της Παρασκευής συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας τη διετία 2026-2027, ανακοίνωσε ο πρόεδρός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα μέσω Χ.

{https://x.com/eucopresident/status/2001833884024213533}

«Η απόφαση για τη χορήγηση ποσού 90 δισεκ. ευρώ ώστε να υποστηριχθεί η Ουκρανία για το 2026-2027 εγκρίθηκε. Τηρήσαμε τη δέσμευση μας», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι πρόκειται για πολιτική ήττα της Ευρώπης καθώς το «δάνειο επανορθώσεων» με αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, δεν τα... ακούμπησαν οι ευρωπαίοι. Πρόκειται για νίκη του Βελγίου (τον κύριο θεματοφύλακα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων), ενώ αυτό ακριβώς ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε στο Euractiv: «Ποιο είναι το μήνυμα προς τη Ρωσία; Μιλάγαμε για το... τίποτα».

Πάντως «υπήρξε μακρά συζήτηση για τον τρόπο υλοποίησης της δέσμευσης για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2026-2027», ανέφερε στο ΑΠΕ αξιωματούχος της ΕΕ και συμπλήρωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν συζητούν πλέον –μόνο– για το δάνειο επανορθώσεων, αλλά και την πιθανότητα (όπως και αποφασίστηκε λίγο αργότερα) κοινού δανεισμού για τη χορήγηση ποσού 90 δισεκ. ευρώ μέσω της αξιοποίησης του περιθωρίου του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως ζήτησαν συγκεκριμένα ορισμένοι από τους 27 ηγέτες.

Μερτς: Θα κρατήσουμε τα περιουσιακά της Ρωσίας παγωμένα

Μόλις ολοκληρώθηκε η συνάντηση ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε στο Χ ότι η Ουκρανία θα «λάβει άτοκο δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ».

«Αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα από την Ευρώπη στον Πούτιν: Αυτός ο πόλεμος δεν θα αξίζει τον κόπο. Θα κρατήσουμε παγωμένα τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία μέχρι η Ρωσία να αποζημιώσει την Ουκρανία», πρόσθεσε.

{https://x.com/bundeskanzler/status/2001833920019743203}

Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία απαλλάσσονται από το κοινό χρέος, σύμφωνα με νέα συμπεράσματα

Όπως μετέδωσε το Euronews, σύμφωνα με το τελικό προσχέδιο των συμπερασμάτων η ΕΕ θα θεσπίσει ένα σχέδιο «ενισχυμένης συνεργασίας» για να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την άντληση κοινού χρέους «δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονομικές υποχρεώσεις της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας».

Αυτή φαίνεται να είναι η βασική παραχώρηση για να υπάρξει η απαραίτητη ομοφωνία για τη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ ως εγγύηση για τον κοινό δανεισμό. Είναι ένα μη δοκιμασμένο σενάριο που έχει ως στόχο να δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Όσα προηγήθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής έκανε δραματική έκκληση λέγοντας πως οι ηγέτες έχουν μια απλή επιλογή: «Ή χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο».

Ζελενσκι: Δεν πρέπει να φοβόμαστε τις ρωσικές απειλές - πρέπει να φοβόμαστε ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι θέλει να δει μια απόφαση για τη χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του έτους, εν μέσω προβλέψεων ότι η χώρα του αντιμετωπίζει χρεοκοπία την άνοιξη. «Εάν αυτά τα κεφάλαια μπορούν να εξυπηρετήσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια θεωρώντας τον επιτιθέμενο υπεύθυνο για τον πόλεμό του κατά της Ουκρανίας και κατά της Ευρώπης, τότε γιατί να αφήσουμε τη Μόσχα με οποιαδήποτε ελπίδα ή σιγουριά ότι τα χρήματα θα επιστρέψουν ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει», δήλωσε στους ηγέτες της ΕΕ.

«Γνωρίζω ότι η Ρωσία εκφοβίζει διάφορες χώρες για αυτήν την απόφαση. Αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε τις απειλές - πρέπει να φοβόμαστε ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη».

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να συμφωνήσουν επειγόντως σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής σε ένα δάνειο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών και οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας. Η Ουκρανία απέχει μόλις μήνες από το να ξεμείνει από μετρητά και ο Ζελένσκι τόνισε ότι χωρίς «οικονομική ένεση» μέχρι την άνοιξη η Ουκρανία «θα πρέπει να μειώσει την παραγωγή drones».

Το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην ΕΕ, αξίας 210 δισ. ευρώ κατέχεται από τον οργανισμό Euroclear με έδρα το Βέλγιο. Μέχρι τώρα το Βέλγιο και ορισμένα άλλα κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι αντιτίθενται στη χρήση των μετρητών ως «δάνειο αποζημιώσεων».

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες της ΕΕ να μην χρησιμοποιήσουν τα χρήματά της, αλλά ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι έπρεπε να «αντιμετωπίσουν αυτή την περίσταση». Το απόγευμα της Πέμπτης, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά θα κινηθεί νομικά ζητώντας αποζημιώσεις. Η Ρωσία έχει καταθέσει ήδη αγωγή κατά της Euroclear σε δικαστήριο της Μόσχας σε μια προσπάθεια να πάρει πίσω τα χρήματά της.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία σίγουρα αντιμετωπίζει έλλειμμα 45 - 50 δισ. ευρώ το επόμενο έτος, και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ορκίστηκε προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής πως «δεν θα φύγουμε από εδώ χωρίς λύση».

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος δήλωσε στο κοινοβούλιο της χώρας του την Πέμπτη ότι αν όλα καθοριστούν και μοιραστούν από την υπόλοιπη ΕΕ, «τότε θα βουτήξουμε στην άβυσσο μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ελπίζοντας ότι το αλεξίπτωτο θα μας κρατήσει».

Ο Τραμπ μεταθέτει την ευθύνη στην Ουκρανία

Στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής ο Τραμπ μεταθέτει την ευθύνη στην Ουκρανία και την καλεί να συμφωνήσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι διαπραγματευτές «πλησιάζουν σε κάτι» αναφερόμενος στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά φάνηκε ξανά να μεταθέτει στην Ουκρανία την ευθύνη για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Ελπίζω η Ουκρανία να κινηθεί γρήγορα. Ελπίζω η Ουκρανία να κινηθεί γρήγορα επειδή η Ρωσία είναι εκεί, και κάθε φορά που χρειάζονται πολύ χρόνο, τότε η Ρωσία αλλάζει γνώμη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η σύγκρουση θα ήταν «ευκολότερο» να λυθεί αλλά «η εχθρότητα και το μίσος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν κάνει την επίτευξη συμφωνίας λίγο πιο δύσκολη από ό,τι νομίζαμε. Όμως υπάρχει μια πιθανότητα να πετύχουμε (συμφωνία), ίσως σύντομα».