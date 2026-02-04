Στο μουσικό υπερθέαμα «Dream Requiem» που θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο Rufus Wainwright.

Η κόρη του Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι και της Κατρίν Ντενέβ, Chiara Mastroianni, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρωταγωνιστώντας στο μουσικό υπερθέαμα «Dream Requiem» που ετοιμάζει για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο εμβληματικός καλλιτέχνης της παγκόσμιας μουσικής σκηνής Rufus Wainwright.

Το απόλυτο παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, ο πολυσυζητημένος Καναδός Rufus Wainwright, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους μουσικούς της παγκόσμιας σκηνής, πολυσχιδής, εμβληματικός, ριζοσπάστης και επιδραστικός καλλιτέχνης με πολυάριθμα soundtracks ταινιών, συνθέσεις για όπερες και θέατρο σε όλο τον κόσμο και αναρίθμητη δισκογραφία, καταφθάνει στη χώρα μας με το νέο συμφωνικό του έργο «Dream Requiem».



Στο ρόλο της αφηγήτριας η διάσημη κινηματογραφική ηθοποιός Chiara Mastroianni, κόρη δύο εμβληματικών μορφών του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, του Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι και της Κατρίν Ντενέβ.

Μαζί της επί σκηνής, σε ένα μουσικό υπερθέαμα 150 ερμηνευτών, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η χορωδία της ΕΡΤ και η παιδική και νεανική χορωδία Rosarte.

Μια ιστορική μετάκληση που εξασφάλισε ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου σε συμπαραγωγή με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σε συνεργασία με την ΕΡΤ.

Για μια και μόνο βραδιά, 22 Μαρτίου 2026, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

To έργο

Το Dream Requiem (2024) του διάσημου Καναδού τραγουδιστή και συνθέτη Rufus Wainwright αποτελεί μια σύγχρονη μουσική δημιουργία βασισμένη στην καθολική νεκρώσιμη ακολουθία.

Ο Rufus Wainwright συνδυάζει τη λατινική λειτουργία του Ρέκβιεμ με αποσπάσματα από το ποίημα Darkness του Λόρδου Βύρωνα, γραμμένο το 1816, τη λεγόμενη «χρονιά χωρίς καλοκαίρι». Τότε, η έκρηξη του ηφαιστείου Ταμπόρα στην Ινδονησία σκίασε τον ουρανό και βύθισε την Ευρώπη σε μια ατμόσφαιρα υπαρξιακής αβεβαιότητας.

Ο Rufus Wainwright αντιπαραβάλλει εκείνη τη σκοτεινή αίσθηση Αποκάλυψης με την εμπειρία της πρόσφατης πανδημίας, της απομόνωσης και του συλλογικού πένθους, τοποθετώντας την ανθρώπινη ανάγκη για αλληλεγγύη στην καρδιά του έργου του.

Σε ένα μουσικό υπερθέαμα 150 ερμηνευτών επί σκηνής, ο συνθέτης δημιουργεί μια δραματική, πολυεπίπεδη και τολμηρή αφήγηση για το πώς οι κοινωνίες διαχειρίζονται το φόβο και την αναζήτηση νοήματος σε περιόδους κρίσης.



Πληροφορίες

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

22 Μαρτίου 2026, 20:30

Προπώληση εδώ