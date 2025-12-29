Ο Μεγάλος Ερωτικός και οι Δεκαπέντε Εσπερινοί θα παρουσιαστούν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Ο Μεγάλος Ερωτικός και οι Δεκαπέντε Εσπερινοί, δύο από τα εμβληματικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι, παρουσιάζονται σε μία μοναδική βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, λίγους μήνες μετά τη sold out παρουσίασή τους στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Στον Μεγάλο Ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η Μαρία Κωστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός. Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης.



Την παραγωγή υπογράφει η Panik Live Productions. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιώργος Χατζιδάκις.

Ο Μάνος Χατζιδάκις για τα δύο αυτά έργα:



«Ο Μεγάλος Ερωτικός είναι ένας λαϊκός Θεός που ζει στην φαντασία μας απ' τη στιγμή που γεννιώμαστε ίσαμε να πεθάνουμε, όμορφος, εφηβικός και αδιάκοπα ζωντανός. Ο Μεγάλος Ερωτικός δεν φοράει γραφικά τοπικά ρούχα. Φοράει δικά του που συνθέτουν δύσκολους συνδυασμούς ήχων, ανάλαφρων χρωμάτων και ποιητικών ονείρων. Δεν περιέχει μηνύματα που εύκολα τα σβύνουν οι βροχές. Δεν αντιστέκεται.

Από άσματος άρχεσθαι

και επί των μελισμάτων αυτού

συγκλίνατε τας κεφαλάς ομού

και άδετε μετ' εμού.



Η σειρά που ακολουθούν τα ποιήματα αυτά των Ελλήνων ποιητών, σχηματίζει έναν αδιάσπαστο κύκλο τραγουδιών, μια λειτουργία για τον Μεγάλο Ερωτικό - κάτι σαν τους εσπερινούς Αγίων σ' ερημοκκλήσια μακρινά, με την συμμετοχή φανταστικών αγγέλων, εραστών, παρθένων και εφήβων. Είναι μια λιτανεία περίεργη όμως και τόσο φυσική, στην εσωτερική κι απόκρυφη ζωή μας.

...Ο Μεγάλος Ερωτικός είναι μια σειρά από λαϊκά τραγούδια, που γράφτηκαν πρώτ' απ' όλα για να επικοινωνήσω εγώ ο ίδιος με όλα τα ελληνικά πρόσωπα που αγαπώ βαθειά, αυτά που γνώρισα, αυτά που θα γνωρίσω κι αυτά που δεν θα μπορέσω ποτές μου να γνωρίσω. Κι ακόμη, μές’ απ' αυτά, να ενωθώ με την ψυχή του τόπου μου σε μια λειτουργία αθάνατη, ερωτική κι ελληνική».

«Εσπερινός, σημαίνει ευλάβεια Ήλιου, καθώς γυρίζει ευαίσθητος μέσα στην πόλη, γεμάτος από τις αναμνήσεις των ετών, που τέλος γέρνει στο πλάι ν’ αποκοιμηθεί, αφήνοντας τριγύρω του ηχώ φωτός, αποκαλυπτικές διαθέσεις και μια λεπτότατη ευωδιά αγάπης. Με Δεκαπέντε Εσπερινούς συλλέγω την σκορπισμένη ευαισθησία μου και σας την παραδίδω έτσι όπως γεννήθηκε, στ’ αληθινό της βάθρο, εκεί που οι έμποροι δε θα μπορούν να της χαλάν την όψη. Όλοι οι «Εσπερινοί» χαρίζονται στον γυιό μου, που αρχίζει τώρα να μετράει τον κόσμο».





Συμμετέχουν οι μουσικοί:

στον Μεγάλο Ερωτικό:

Σοφία Ταμβακοπούλου, Φρίξος Μόρτζος - πιάνο

Γιώργος Τοσικιάν - κιθάρα

Αριστείδης Χατζησταύρου - κιθάρα, λαούτο

Τάκης Καπογιάννης - κοντραμπάσο

Γωγώ Ξαγαρά - άρπα

Διονύσης Βερβιτσιώτης - βιολί

Αλέξανδρος Μποτίνης - τσέλο

Βιβή Γκέκα - μαντολίνο

Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Μαίρη Κωνσταντινίδου

στους Δεκαπέντε Εσπερινούς:

Λευτέρης Μιχαλόπουλος - πιάνο

Γιώργος Τοσικιάν, Αριστείδης Χατζησταύρου - κιθάρα

Τάκης Καπογιάννης - κοντραμπάσο

Γωγώ Ξαγαρά - άρπα

Σχεδιασμός φωτισμού: Ελευθερία Ντεκώ

Ηχοληψία: Ζαχαρίας Σταμούλος

Μουσική επιμέλεια: Λευτέρης Μιχαλόπουλος



Η φωτογραφία της αφίσας είναι από το αρχείο «Μάνος Χατζιδάκις» © Γιώργος Χατζιδάκις και το εικαστικό είναι το έργο του Γιάννη Μόραλη «Ο Μεγάλος Ερωτικός».