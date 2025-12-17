To Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026 που εκτείνεται έως τις πρώτες μέρες του Απριλίου με το Spring Festival, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου.

Το περίφημο Κουαρτέτο Μποροντίν εμφανίζεται στις 19 Ιανουαρίου, ενώ το διήμερο PIANO DAYS (24, 25/1) φέρνει στο κοινό σπουδαίους πιανίστες, όπως οι Francesco Piemontesi, Lukas Sternath, η συλλογικότητα Piandaemonium και ο Κάρολος Ζουγανέλης.

Στις 28/1/2026, η ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne συμπράττει με τον σολίστ Augustin Hadelich. Η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τον Γιώργο Πέτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το μιούζικαλ Candide του Leonard Bernstein (31/1).

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Άνοιξης (7/3 έως 3/4) το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη London Philharmonic Orchestra υπό τον Paavo Järvi με τον πιανίστα Alexandre Kantorow, τα Grands Ballets de Genève με το έργο Ihsane σε χορογραφία του Sidi Larbi Cherkaoui, τη Chamber Orchestra of Europe με τον πιανίστα Kirill Gerstein, τον Sir John Eliot Gardiner με την Constellation Choir and Orchestra σε καντάτες και το Πασχαλινό Ορατόριο του Bach, και τον Denis Kozhukhin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε όλα τα κοντσέρτα για πιάνο του Ραχμάνινοφ.

Το τριμηνιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, θεατρικούς μονόλογους, κύκλους αφιερωμένους στον Ραχμάνινοφ, Έλληνες σολίστ, τις ενδιαφέρουσες παραγωγές στο πλαίσιο της Σειράς Γέφυρες, καθώς και παιδικές δράσεις, παραστάσεις και εργαστήρια που φέρνουν τη μουσική και το θέατρο κοντά στους μικρούς θεατές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προπώληση εισιτηρίων για όλες τις εκδηλώσεις έχει αρχίσει.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ