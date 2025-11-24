Από τις 16 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής.

Θρησκευτική μουσική, μιούζικαλ, Καραγκιόζη και το γιορτινό γκαλά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής για τα Χριστούγεννα 2025.

Το χριστουγεννιάτικο «ταξίδι» στο Μέγαρο Μουσικής θα ξεκινήσει στις 16 Δεκεμβρίου και θα κρατήσει έως τις 5 Ιανουαρίου.

Οι θησαυροί του μπαρόκ και της θρησκευτικής μουσικής

Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκινά με τη σπάνια παρουσίαση του Χριστουγεννιάτικου Ορατορίου του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (16/12), από το ιστορικό σύνολο Les Arts Florissants, υπό τη διεύθυνση του Σκωτσέζου ειδήμονα της παλιάς μουσικής Πολ Άγκνιου, με τη συμμετοχή κορυφαίων σολίστ του ευρωπαϊκού μπαρόκ.

Στις 28/12 η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, σε όργανα εποχής, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Εσπερινό της Υπεραγίας Θεοτόκου του Κλάουντιο Μόντεβέρντι, υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνώς διακεκριμένου Εμιλιάνο Γκονζάλες Τόρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιούζικαλ, Καραγκιόζης και μαγικά ταξίδια για όλη την οικογένεια

- Ο Ηλίας Καρελλάς και ο θίασός του μάς ταξιδεύουν στην Κούβα μέσα από μια πολυπολιτισμική περιπέτεια Θεάτρου Σκιών: Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Κούβα (19/12-5/1). Παραδοσιακοί ήρωες, κουβανέζικα κρουστά και ακροβατικά τσίρκου σε ένα εορταστικό υπερθέαμα.

- Από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, το ολοκαίνουργιο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα», σε πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή και κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, με αγαπημένους πρωταγωνιστές όπως ο ΖAF, ο Γιώργος Νινιός, η Εβελίνα Παπούλια και ο Ζερόμ Καλούτα, υπόσχεται μια θεαματική παράσταση γεμάτη φως, ρυθμό, κέφι και παραμυθένιες ανατροπές.

Χριστουγεννιάτικο ρεσιτάλ με εκκλησιαστικό όργανο

Στις 21 Δεκεμβρίου η Ουρανία Γκάσιου και η Ελένη Κεβεντσίδου, δύο σπουδαίες οργανίστριες με διεθνή αναγνώριση, αποτίνουν φόρο τιμής στον αείμνηστο δάσκαλό τους Νίκολας Κύναστον με το ρεσιτάλ «2 Οργανίστες - 4 Χέρια». Ένα σπάνιο ρεπερτόριο για εκκλησιαστικό όργανο, που περιλαμβάνει Μπαχ, Ρέγκερ, Τσαϊκόφσκι, Ζονγκέν, αλλά και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Γιορτινό γκαλά και… γύρος του κόσμου!

Στις 30/12 η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον Αλέξανδρο Μυράτ μάς προσκαλεί στο εορταστικό γκαλά της χρονιάς: Ένας γύρος του κόσμου σε 80 (και κάτι) λεπτά. Από το «I Got Rhythm» του Γκέρσουιν έως το «Gabriel’s Oboe» του Μορικόνε, από τα βαλς του Χισαΐσι και του Σοστακόβιτς έως αφροαμερικανικούς ρυθμούς, λατινοαμερικάνικα φινάλε και απρόσμενες εκπλήξεις, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη μουσική πολυφωνία του πλανήτη σε μια εντυπωσιακή εορταστική εμπειρία.

Πρωτοχρονιά με άρωμα Βιέννης

Στις 4/1/2026 η χρονιά ξεκινάει με τις υπέροχες μελωδίες της Βιέννης και τα αγαπημένα βαλς της οικογένειας Στράους από την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Διονύση Γραμμένου.

Γιορτή για όλους στο Φουαγιέ των Μουσών και στο παγοδρόμιο

Tο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στήνει και φέτος την καθιερωμένη μουσική γιορτή του στο Φουαγιέ Μουσών με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας δωρεάν συναυλίες στους μικρούς και όχι μόνο φίλους. Από τις 14 έως τις 29 Δεκεμβρίου, στη γιορτινή σκηνή του Φουαγιέ, νεανικά χορωδιακά σχήματα και ανερχόμενα μουσικά συγκροτήματα ωδείων και μουσικών σχολείων της Αττικής θα παρουσιάσουν αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και υπέροχες μελωδίες στο πνεύμα των ημερών.

Δίπλα, περιμένει το μεγαλύτερο παγοδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αρχάριοι και προχωρημένοι μπορούν να απολαύσουν μοναδικές στιγμές στον πάγο, να διασκεδάσουν και να παρασυρθούν από το κλίμα των ημερών.

Εκδηλώσεις στο Φουαγιέ των Μουσών

20/12/2025: Χορωδία Polyphonica

21/12/2025: Jazz sharp # 9 – συγκρότημα jazz του μουσικού σχολείου Αλίμου

27/12/2025: Παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια Χορωδία Νεανικής Εστίας Αγίας Παρασκευής