Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν 358 υπέρ και 202 κατά της πρότασης για την πρόσβαση στην άμβλωση ενώ 79 απείχαν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ ενός ταμείου της ΕΕ για την επέκταση της πρόσβασης στην άμβλωση για τις γυναίκες σε ολόκληρη την Ένωση, σε μια ιστορική ψηφοφορία που δίχασε.

Το σχέδιο θα καθιερώσει έναν εθελοντικό, προαιρετικό οικονομικό μηχανισμό για να βοηθήσει τις χώρες να παρέχουν φροντίδα για τις αμβλώσεις σε γυναίκες που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν στη χώρα τους και που επιλέγουν να ταξιδέψουν σε μια χώρα με πιο φιλελεύθερους νόμους. Οι Ευρωπαίοι πολίτες παρουσίασαν το σχέδιο μέσω της ομάδας εκστρατείας «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου».

«Αυτή η ψηφοφορία είναι μια τεράστια νίκη για κάθε γυναίκα στην Ευρώπη. Η ΕΕ απέδειξε επιτέλους ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα», δήλωσε η Abir Al-Sahlani του Renew μετά την ψηφοφορία. Η Al-Sahlani κατέθεσε το ψήφισμα εκ μέρους της επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.

«Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει τι είναι δυνατό να γίνει όταν οι πολίτες και οι θεσμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους. Αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας».

Δεν συμφωνούν όλοι ωστόσο. «Είστε αηδιαστικοί», φώναξε ο ακροδεξιός ευρωβουλευτής Alexander Jungbluth, της Ομάδας Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στους ευρωβουλευτές που γιόρταζαν έξω από την αίθουσα με τους αιτούντες.

Το θέμα πυροδότησε έντονες συζητήσεις στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το βράδυ της Τρίτης. Οι ευρωβουλευτές από κεντροδεξιές και ακροδεξιές ομάδες κατέθεσαν αντίθετα κείμενα με το ψήφισμα που υπέβαλε η Al-Sahlani.

Οι υποστηρικτές του σχεδίου υπογραμμίζουν ότι θα βοηθήσει στη μείωση των μη ασφαλών αμβλώσεων και θα διασφαλίσει ότι οι γυναίκες σε όλο το ευρωπαϊκό μπλοκ θα έχουν ίσα δικαιώματα. Όσοι αντιτίθενται σε αυτό, κυρίως οι συντηρητικές ομάδες, το απέρριψαν ως ιδεολογική ώθηση και υπέρβαση της ΕΕ στην εθνική πολιτική.

«Αυτή η πρωτοβουλία γεννήθηκε στις καρδιές των ανθρώπων. Πρόκειται για μια έκκληση για αίτημα ελευθερίας, υγείας και ισότητας», δήλωσε η ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Joanna Scheuring-Wielgus.

Η Επίτροπος Ισότητας, Hadja Lahbib, δήλωσε στους ευρωβουλευτές την Τρίτη το βράδυ ότι η Επιτροπή εκτίμησε ότι «η παροχή οικονομικής υποστήριξης για δράσεις των κρατών μελών που προάγουν την υγεία θα μπορούσε να εμπίπτει στην υποστηρικτική αρμοδιότητα της ΕΕ».

«Οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να σέβεται το γεγονός ότι η πολιτική υγείας και η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελούν αρμοδιότητες των κρατών μελών», είπε και πρόσθεσε πως αυτή η πρωτοβουλία «δεν επιδιώκει να παρέμβει στους εθνικούς νόμους για τις αμβλώσεις».

Οι νόμοι περί αμβλώσεων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, από σχεδόν ολοκληρωτικές απαγορεύσεις στην Πολωνία και τη Μάλτα έως φιλελεύθερους κανόνες στην Ολλανδία και τη Βρετανία. Το ταμείο θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για τις χιλιάδες Ευρωπαίες, που ταξιδεύουν κάθε χρόνο σε άλλη χώρα της ΕΕ για να έχουν πρόσβαση στην άμβλωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον προθεσμία μέχρι τον Μάρτιο του 2026 για να δώσει απάντηση.

Με πληροφορίες του Politico