Η συζήτηση εστιάζει στον ρόλο του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι συνταγματικών διατάξεων όπως το άρθρο 86, η επίκληση του οποίου –όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές– παρεμποδίζει την έρευνα των ευρωπαϊκών αρχών και δυσχεραίνει την εφαρμογή θεμελιωδών αρχών της ΕΕ σε υποθέσεις διαφθοράς.

Παρακολουθήστε live τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με επίκεντρο την «Αρχή της υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και το Σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς».

{https://www.facebook.com/NFarantouris/videos/842321481995659}

Η συζήτηση εστιάζει στον ρόλο του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι συνταγματικών διατάξεων όπως το άρθρο 86, η επίκληση του οποίου –όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές– παρεμποδίζει την έρευνα των ευρωπαϊκών αρχών και δυσχεραίνει την εφαρμογή θεμελιωδών αρχών της ΕΕ σε υποθέσεις διαφθοράς.

Στο πάνελ θα βρεθούν ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών, ο Χρήστος Ράμμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ, καθώς και διακεκριμένοι νομικοί και πανεπιστημιακοί, όπως ο ευρωβουλευτής Juan Fernando López Aguilar, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας, ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ιωάννης Δρόσος και η Daniela Mainenti, καθηγήτρια Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο UniNettuno της Ρώμης.