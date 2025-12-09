Παρακολουθήστε live τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με επίκεντρο την «Αρχή της υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και το Σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς».
{https://www.facebook.com/NFarantouris/videos/842321481995659}
Η συζήτηση εστιάζει στον ρόλο του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι συνταγματικών διατάξεων όπως το άρθρο 86, η επίκληση του οποίου –όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές– παρεμποδίζει την έρευνα των ευρωπαϊκών αρχών και δυσχεραίνει την εφαρμογή θεμελιωδών αρχών της ΕΕ σε υποθέσεις διαφθοράς.
Στο πάνελ θα βρεθούν ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών, ο Χρήστος Ράμμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ, καθώς και διακεκριμένοι νομικοί και πανεπιστημιακοί, όπως ο ευρωβουλευτής Juan Fernando López Aguilar, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας, ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ιωάννης Δρόσος και η Daniela Mainenti, καθηγήτρια Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο UniNettuno της Ρώμης.