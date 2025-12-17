Το πρόβλημα του πάρκινγκ διογκώνεται σε όλη τη Αττική ενώ αρκετοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν απόλυτα τι ισχύει με τις θέσεις σε πολυκατοικίες.

Οι πιλοτές των πολυκατοικιών μπορεί να δώσουν μία μικρή λύση στο ζήτημα του πάρκινγκ. Ωστόσο, γύρω από τη χρήση τους επικρατούν αρκετές παρερμηνείες. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ιδιωτική ιδιοκτησία θέσης στάθμευσης σε πιλοτή δεν επιτρέπεται. Οι συνιδιοκτήτες μπορούν να ορίσουν θέσεις στάθμευσης, οι οποίες όμως δεν αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία και δεν δηλώνονται στο Ε9.

Ο καθορισμός των θέσεων γίνεται μέσω σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή με ειδικό συμβόλαιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική συμφωνία, όλοι οι συνιδιοκτήτες έχουν ίσο δικαίωμα στάθμευσης σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση. Η χρήση της πιλοτής επιτρέπεται αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων ή καταστημάτων της πολυκατοικίας, ενώ απαγορεύεται η ενοικίαση ή η πώληση θέσεων σε τρίτους, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν κυρώσεις και πρόστιμα.

Παράλληλα, ο νέος νόμος 5005/2022 εισάγει τρεις σημαντικές αλλαγές. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή, οι οποίες μπορούν να μεταβιβάζονται μόνο σε ενοίκους της ίδιας πολυκατοικίας. Επιπλέον, όσοι διέθεταν δικαίωμα χρήσης χωρίς να είναι ιδιοκτήτες διαμερίσματος, μπορούν πλέον να το μεταβιβάσουν σε άλλο ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας.