Το πάρκινγκ θα παραδοθεί στο τέλος του χρόνου, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

«Η Αθήνα προχωρά, με έργα. Το νέο δημοτικό πάρκινγκ στην Πλατεία Κοτζιά με 500 νέες θέσεις στάθμευσης δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους Αθηναίους στο κέντρο της πόλης», τονίζει σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες και την απομάκρυνση της προηγούμενης αναδόχου εταιρείας, συνεχίζουμε με καθαρό πλαίσιο και συνέπεια. Το πάρκινγκ θα παραδοθεί στο τέλος του χρόνου από τη ΔΑΕΜ προσφέροντας μια νέα, σύγχρονη υποδομή στην καρδιά της πόλης βελτιώνοντας την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών», επισημαίνει.

