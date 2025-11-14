Το πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά θα δώσει 500 νέες θέσεις.

Έως τα τέλη του 2025 θα ανοίξει το πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά, είπε ο Χάρης Δούκας, που ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί χώροι στην Κυψέλη και το Παγκράτι. Υπογράμμισε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς πρέπει να παραδοθεί η βασιλίσσης Όλγας «αλλιώς θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα», ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έρχονται για τα ηλεκτρικά πατίνια.

«Ανοίγουμε μέχρι το τέλος του χρόνου το πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά. Πρόκειται για 500 νέες θέσεις, δεν είναι μικρός ο αριθμός. Και μαζί με τα πάρκινγκ στην Κλαυθμώνος και τη Βαρβάκειο, νομίζω ότι φτιάχνουμε ένα σενάριο εξαιρετικό όσον αφορά σημεία με πάρκινγκ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Παλεύουμε, αυτή είναι η αλήθεια, να βρούμε και άλλους χώρους. Έχουμε εντοπίσει τέτοιες περιπτώσεις σε δύσκολες γειτονιές, όπως η Κυψέλη και το Παγκράτι και προσπαθούμε να προχωρήσουμε γρήγορα για να δώσουμε λύσεις», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Η μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος «χρειάζεται δύο βασικά πράγματα, μετρό και συγκοινωνία», υπογράμμισε. «Στο μετρό πρέπει να αυξηθούν οι συρμοί. Ήμασταν και εμείς υπέρ της 24ωρης λειτουργίας και είναι σημαντικό που έγινε. Δεύτερον, συζητήσαμε με τον υπουργό και το θέμα της δημοτικής συγκοινωνίας. Έχουμε φτιάξει μια αναλυτική μελέτη για να μπορέσουμε να βάλουμε και εμείς δικά μας μέσα δημοτικής συγκοινωνίας για να παροτρύνουμε τον κόσμο να μη χρησιμοποιεί το αμάξι, συμπλήρωσε.

Ο Δούκας για τη βασιλίσσης Σοφίας

Για τα έργα στη βασιλίσσης Όλγας, τόνισε ότι ο δρόμος θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2025, αλλιώς «θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα». «Ο δρόμος είναι 90% έτοιμος. Τέλος Οκτωβρίου μας είχε πει η εταιρεία ότι θα ολοκληρωθεί το έργο και ότι περιμένει από το τραμ κάποιες ρυθμίσεις. Πρέπει μέχρι το τέλος της χρονιάς να παραδοθεί, αλλιώς θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Το έργο το υλοποιεί η εταιρεία Ανάπλαση Α.Ε.. Είναι έξι χρόνια, μισό χιλιόμετρο και πάρα πολλά εκατομμύρια. Πρέπει όλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να τον αποδώσουν γρήγορα. Δεν μπορεί να ξοδέψουμε άλλους πόρους, οικονομικούς και υλικούς», ανέφερε σχετικά.

«Φραγή» στα πατίνια πάνω σε πεζοδρόμια

Για τις αλλαγές που έρχονται στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα, ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι είναι έτοιμη η νέα κανονιστική πράξη και θα περάσει από το δημοτικό συμβούλιο. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις βασικές αλλαγές που έρχονται.

«Αν δεν αφήσεις τα πατίνια στα συγκεκριμένα σημεία στάθμευσης που έχουμε ορίσει, η κάρτα χρέωσης θα συνεχίσει να γράφει μέχρι να τα αφήσεις στο σωστό σημείο. Πάνω σε πεζοδρόμια δεν μπορείς να κάνεις πατίνι. Εάν κάνεις θα υπάρχει φραγή. Θα σταματάει να λειτουργεί, ώστε να καταλαβαίνει αυτός που το χρησιμοποιεί ότι πρέπει να κατέβει και να το σύρει. Ας πούμε, στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου ή στην Ερμού, θα μπορείς να κινείσαι μόνο ως πεζός», επεσήμανε. «Καλέσαμε τις εταιρείες και από το χάος που ήταν πριν, υπάρχει, οφείλω να πω, ένα μάζεμα», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά στο πρόβλημα των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε ότι το υπουργείο Υγείας δεν έκανε δεκτή την πρόταση του δήμου. «Η κυβέρνηση παρουσίασε το πλάνο της, το οποίο έλεγε ότι θα μηδενίσουν τους τοξικοεξαρτημένους μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μας παρουσίασαν ένα πλάνο που έλεγε ότι θα φτιάξουν δομές, θα παρουσιάσουν χώρους. Και έκαναν συνέντευξη τύπου. Είπαν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι πρωτοφανές να υπάρχουν δομές απεξάρτησης και απ' έξω να πουλάνε ναρκωτικά. Κάναμε αναλυτική καταγραφή και ξέρουμε και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν από άλλες περιοχές, την Αγία Βαρβάρα, τον Ασπρόπυργο για να έρθουν στο κέντρο», πρόσθεσε.

Στις 27/11 η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου της Αθήνας

Τέλος, ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου, «καιρού επιτρέποντος».

Το δέντρο, που έρχεται από τη Βυτίνα, θα φτάσει στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου και θα ξεκινήσει η φωταγώγηση των δρόμων. «Ήδη, όπως θα έχετε παρατηρήσει, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των εναέριων φώτων στους δρόμους. Ξεκινήσαμε νωρίς για να είμαστε έτοιμοι. Κάνουμε όλα τα τεστ για να είμαστε έτοιμοι, να είναι η Αθήνα πανέμορφη και στις γιορτές», συμπλήρωσε ο Χάρης Δούκας.

