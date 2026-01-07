Όταν έφυγε από την παρέα ο υπουργός Ενέργειας η συζήτηση επικεντρώθηκε στο μέλλον της κεντροαριστεράς.

Τα έλεγαν στη Δεξαμενή, μετά τον αγιασμό των Φώτων, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

Στην παρέα ήταν για λίγο και ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, οι τρεις τους -όπως πληροφορηθήκαμε- είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το μέλλον της κεντροαριστεράς.

Ιδίως μετά την (προ)αναγγελία ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, την επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τα υπαρξιακά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και την «ακούνητη βελόνα» στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.

Αναμένεται να δούμε πώς θα υλοποιηθεί ο προβληματισμός που είχαν και η διέξοδος που βλέπουν...

Β.Σκ.