Το Χριστουγεννιάτικο αλλά και το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι διαθέτουν αρκετά παχυντικά φαγητά.

Το γιορτινό τραπέζι είναι γεμάτο γεύσεις και αρώματα, αλλά και τροφές με υψηλή θερμιδική αξία. Πολλά από τα φαγητά που καταναλώνονται τις γιορτές περιέχουν μεγάλες ποσότητες λίπους, ζάχαρης και υδατανθράκων, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα παχυντικά.

Κουραμπιέδες

Οι κουραμπιέδες είναι από τα πιο θερμιδογόνα γλυκά των γιορτών. Παρασκευάζονται κυρίως από βούτυρο, ζάχαρη άχνη και αλεύρι. Το βούτυρο είναι πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, ενώ η ζάχαρη προσθέτει πολλές «κενές» θερμίδες. Παρότι καταναλώνονται σε μικρό μέγεθος, η θερμιδική τους αξία είναι πολύ υψηλή.

Μελομακάρονα

Τα μελομακάρονα περιέχουν ελαιόλαδο ή σπορέλαιο, μέλι, ζάχαρη, αλεύρι και συχνά καρύδια. Το μέλι και η ζάχαρη αυξάνουν τα σάκχαρα, ενώ το λάδι και οι ξηροί καρποί προσθέτουν λίπος. Ο συνδυασμός αυτός τα καθιστά ιδιαίτερα πλούσια σε θερμίδες.

Βασιλόπιτα και γιορτινά κέικ

Η βασιλόπιτα παρασκευάζεται με βούτυρο ή μαργαρίνη, ζάχαρη, αυγά και αλεύρι. Αυτά τα συστατικά προσφέρουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και υδατάνθρακες. Συχνά καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες, αυξάνοντας τη συνολική πρόσληψη θερμίδων.

Γαλοπούλα γεμιστή

Παρότι η γαλοπούλα θεωρείται σχετικά άπαχο κρέας, η γέμιση την κάνει παχυντική. Η γέμιση συνήθως περιέχει κιμά, ρύζι, κουκουνάρι, σταφίδες και βούτυρο ή λάδι. Επιπλέον, οι σάλτσες που τη συνοδεύουν αυξάνουν τα λιπαρά και τις θερμίδες.

Χοιρινό και άλλα λιπαρά κρέατα

Το χοιρινό, το αρνί και το μοσχάρι περιέχουν αρκετό ζωικό λίπος. Όταν ψήνονται με πατάτες, λάδι και σάλτσες, το θερμιδικό τους περιεχόμενο αυξάνεται σημαντικά. Το ζωικό λίπος είναι δύσκολο να μεταβολιστεί και συμβάλλει στην αύξηση βάρους.

Πατάτες φούρνου και τηγανητές

Οι πατάτες απορροφούν μεγάλες ποσότητες λαδιού κατά το μαγείρεμα. Είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες και, σε συνδυασμό με το λάδι, γίνονται ιδιαίτερα παχυντικές, ειδικά όταν καταναλώνονται ως συνοδευτικό σε μεγάλες ποσότητες.

Τυριά και αλλαντικά

Τα τυριά και τα αλλαντικά είναι πλούσια σε λιπαρά και αλάτι. Τα λιπαρά τυριά περιέχουν κορεσμένα λιπαρά, ενώ τα αλλαντικά συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και συντηρητικά. Συνήθως καταναλώνονται πριν από το κυρίως γεύμα, αυξάνοντας τη συνολική πρόσληψη τροφής.

Αλκοολούχα ποτά

Το κρασί, τα λικέρ και τα γιορτινά ποτά περιέχουν αλκοόλ και ζάχαρη. Το αλκοόλ προσθέτει θερμίδες χωρίς θρεπτική αξία και συχνά οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση φαγητού.