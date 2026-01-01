Η παραγωγή των ηλιόσπορων στο Μπαλουχιστάν έχει μειωθεί δραματικά λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας.

Καθώς ο χειμώνας καταφθάνει στην επαρχία Μπαλουχιστάν του Πακιστάν, πολλοί κάτοικοι στρέφονται στο αγαπημένο τους εποχικό σνακ: τους ψημένους ηλιόσπορους. Αλλά φέτος, το σνακ αυτό γίνεται πιο δύσκολο να βρεθεί, και οι αγρότες προειδοποιούν ότι «η παραγωγή έχει μειωθεί», αντικατοπτρίζοντας πώς η αυξανόμενη ζέστη και οι συνεχιζόμενες ελλείψεις νερού αλλάζουν τόσο τα μέσα διαβίωσης όσο και τα τρόφιμα στα οποία βασίζονται οι κοινότητες κάθε χειμώνα.

Τι συμβαίνει;

Η παραγωγή των ηλιόσπορων στο Μπαλουχιστάν έχει μειωθεί δραματικά λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Σύμφωνα με το Arab News, το Μετεωρολογικό Τμήμα του Πακιστάν έθεσε 12 περιοχές υπό παρακολούθηση ξηρασίας τον Οκτώβριο, υπογραμμίζοντας πώς οι θερμότερες και πιο ξηρές συνθήκες περιορίζουν την προσφορά νερού. Στην περιοχή Nushki, η παραγωγή κατέρρευσε από 150 τόνους το 2024 σε μόλις 900 κιλά αυτή τη σεζόν.

Ο αγρότης Muhammad Arif Baloch δήλωσε στην εφημερίδα ότι η καλλιέργεια είναι πλέον «χαμηλής κερδοφορίας», ενώ πολλοί παραγωγοί έχουν σταματήσει να την φυτεύουν εντελώς.

Αυτή η μείωση έχει οδηγήσει το Πακιστάν, κάποτε εξαγωγέα, να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές σπόρων. Το 2024, η χώρα εισήγαγε ηλιόσπορους αξίας άνω των 33 εκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως από την Κίνα, τη Ρουμανία, την Τουρκία, την Αυστραλία και τη Νότια Αφρική. Τοπικοί χονδρέμποροι δήλωσαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να εισαγάγουν χιλιάδες σάκους για να καλύψουν τη χειμερινή ζήτηση.

Γιατί η έλλειψη ηλιόσπορων είναι ανησυχητική;

Για τις οικογένειες σε όλο το Μπαλουχιστάν, οι μειωμένες συγκομιδές σημαίνουν τόσο χαμηλότερο εισόδημα για τους αγρότες όσο και πιο ασταθή προσφορά ενός προσιτού χειμερινού προϊόντος. Η ιστορία αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση: σε όλο τον κόσμο, οι αγρότες χάνουν καλλιέργειες λόγω των ίδιων πιέσεων. Στην Πενσυλβάνια, οι παραγωγοί πατάτας δυσκολεύονται λόγω των αυξανόμενων θερμοκρασιών τη νύχτα, κάτι που απειλεί τις αποδόσεις και αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές.

Πρόβλημα και για τα ελληνικά κάστανα

Στην Ελλάδα, οι παραγωγοί κάστανου ανέφεραν απότομες μειώσεις στις συγκομιδές μετά από επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα και ξηρασίες, αφήνοντας ορισμένους παραγωγούς χωρίς σταθερό εισόδημα.

Αυτά τα παγκόσμια παραδείγματα υπογραμμίζουν ένα κοινό πρόβλημα: όταν οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού δυσκολεύουν την καλλιέργεια βασικών προϊόντων, οι κοινότητες νιώθουν πρώτες τις επιπτώσεις — μέσω υψηλότερων τιμών, λιγότερων τοπικών επιλογών και μεγαλύτερης εξάρτησης από εισαγωγές που μπορεί να επηρεαστούν από τις διεθνείς αγορές.

Τι γίνεται για την έλλειψη ηλιόσπορων;

Όπως ανέφερε το Arab News, οι επαρχιακές αρχές δήλωσαν ότι εργάζονται για να στηρίξουν τους αγρότες καθώς οι συνθήκες επιδεινώνονται. Το Τμήμα Αγροτικής Έρευνας του Μπαλουχιστάν παράγει υβριδικούς ηλιόσπορους και επεκτείνει τις προσπάθειες πολλαπλασιασμού τους.

Η υπηρεσία συμβουλεύει επίσης τους αγρότες για το ποιες ποικιλίες σπόρων πιθανόν να τους ωφελήσουν σε συνθήκες ξηρασίας και ποιες όχι. Οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι οι ηλίανθοι είναι σχετικά σύντομη καλλιέργεια τριών μηνών που ωριμάζει και συγκομίζεται γρήγορα, ένα χαρακτηριστικό που, όπως λένε, θα μπορούσε να βοηθήσει τους αγρότες αν επιλέξουν να την καλλιεργήσουν.

Οι τοπικοί έμποροι επίσης βοηθούν στην πρόληψη ελλείψεων αυξάνοντας τις χειμερινές εισαγωγές, διατηρώντας τις τιμές χαμηλότερες από αυτές άλλων ξηρών προϊόντων.

Για τους καταναλωτές, η επιλογή τοπικών σπόρων όταν είναι διαθέσιμοι και η υποστήριξη αγορών που συνεργάζονται με περιφερειακούς αγρότες μπορεί να ενισχύσει το σύστημα κατά τη διάρκεια όλο και πιο απρόβλεπτων εποχών.

Καθώς οι συνθήκες γίνονται πιο δύσκολες, οι αγρότες ελπίζουν ότι καλύτεροι σπόροι, βελτιωμένη διαχείριση νερού και σταθερή κρατική υποστήριξη θα κρατήσουν ζωντανή αυτή τη χειμερινή παράδοση, μαζί με τα μέσα διαβίωσης που συνδέονται με αυτήν.