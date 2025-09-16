Στην Ελλάδα, η ύπαρξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έρχεται να επιβαρύνει έτι περαιτέρω την τιμή του πράσινου ανεπεξέργαστου καφέ των ποικιλιών Arabica και Robusta.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του καφέ ξεπέρασαν τα 4 δολάρια ανά λίβρα, με την τιμή της ποικιλίας αράμπικα να αγγίζει τα 4,21 δολάρια. Πρόκειται για επίπεδα κοντά στο ιστορικό υψηλό των 4,2995 δολαρίων που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο. Από τις αρχές Αυγούστου, οι τιμές έχουν ενισχυθεί περίπου κατά 50%, λόγω της ξηρασίας στη Βραζιλία, των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές από τη Νότια Αμερική και της μείωσης των αποθεμάτων.

Η Βραζιλία καλύπτει περίπου το 30% των εισαγωγών καφέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αποθέματα αράμπικα σε αποθήκες που παρακολουθούνται από τα χρηματιστήρια έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2024, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμένη προσφορά.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ τοποθετεί την πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου Λα Νίνια στο 71% για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να επηρεαστεί η σοδειά του 2026-27 στη Βραζιλία, από την οποία υπήρχαν προσδοκίες για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις κύριες περιοχές καλλιέργειας καφέ στη Βραζιλία παραμένουν δυσμενείς, με ξηρό καιρό και ελάχιστες βροχοπτώσεις, που δεν ευνοούν την άνθιση.

Στην Ελλάδα, η ύπαρξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έρχεται να επιβαρύνει έτι περαιτέρω την τιμή του πράσινου ανεπεξέργαστου καφέ των ποικιλιών Arabica και Robusta, οι οποίες διαπραγματεύονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 50 ετών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου αντίστοιχα.

Κύρια αιτία της αύξησης των τιμών διαπραγμάτευσης είναι οι μειωμένες σοδειές για ακόμη ένα συνεχόμενο έτος, στις μεγαλύτερες παραγωγικές χώρες του πλανήτη, οι οποίες επηρεάζονται δραστικά από την κλιματική αλλαγή αλλά και της επιπλέον ζήτησης από χώρες οι οποίες μέχρι πρότινος δεν κατανάλωναν καφέ και πλέον εντάσσουν το προϊόν στην καθημερινή τους συνήθεια.

Η Ελληνική Ένωση Καφέ έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η κατάργηση ή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είναι επιτακτική πλέον ανάγκη και θα συμβάλει στην εξομάλυνση των επιπτώσεων τόσο για τις επιχειρήσεις του κλάδου όσο κυρίως για το καταναλωτικό κοινό.