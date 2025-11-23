Η στροφή σε ξύλα και σόμπες είναι εμφανής, ειδικά σε ορεινές περιοχές, όπου το κόστος πετρελαίου είναι υψηλότερο.

Με το φθινόπωρο να έχει ήδη αρχίσει και τις πρώτες δροσερές νύχτες να κάνουν την εμφάνισή τους, τα ελληνικά νοικοκυριά στρέφουν το βλέμμα στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Η επιλογή ανάμεσα σε πετρέλαιο θέρμανσης και τα καυσόξυλα, γίνεται πιο κρίσιμη από ποτέ, αφού οι τιμές και οι συνθήκες διακίνησης διαμορφώνουν σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Η νέα σεζόν βρίσκει τις τιμές πετρελαίου θέρμανσης με τιμές εκκίνησης γύρω στο 1,17-1,18 €/λίτρο. Σε ορισμένες περιοχές, η τιμή μπορεί να αυξηθεί, ανάλογα με τη μεταφορική δυσκολία και τα τοπικά κόστη. Μάλιστα, υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές ανά περιοχή: για παράδειγμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ, στα νησιά του Αιγαίου η τιμή φτάνει σε υψηλότερα επίπεδα λόγω κόστους μεταφοράς.

Οι σόμπες φαίνεται να είναι η επιλογή των περισσότερων καταναλωτών για να ζεσταθούν. Οι απλές σόμπες, τύπου χαλαζία ξεκινούν από 40 ευρώ, ακολουθούν οι μεγαλύτερης ισχύος σόμπες που ξεκινούν από 60 ευρώ και υπάρχουν και εκείνες με την καλύτερη απόδοση που αγγίζουν τα 200 ευρώ.

Μια σημαντική τάση της φετινής χειμερινής περιόδου είναι η αυξημένη ζήτηση για καυσόξυλα. Σύμφωνα με έμπορους, οι τρέχουσες τιμές ξεκινούν από 140-160 €/κυβικό μέτρο.

Σε περιοχές όπως η Αττική, η τιμή για πεύκο κυμαίνεται μεταξύ 126 €/κυβικό, ενώ για πιο «βαριά» ξύλα όπως δρυς, οξιά ή ελιά, οι τιμές ανεβαίνουν αρκετά.

Οι ξυλόσομπες και τα τζάκια αποτελούν πρακτική λύση, καθώς προσφέρουν ανεξαρτησία από τις μετακινήσεις πετρελαίου και μειώνουν την εξάρτηση από τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς ενέργειας.

