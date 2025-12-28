Oι προβλέψεις μεγάλων τραπεζών για το 2026 συγκλίνουν σε εύρος 4.700 έως 5.100 δολαρίων ανά ουγγιά.

Ο χρυσός εισέρχεται στο 2026 με ορμή έχοντας καταγράψει διαδοχικά ρεκόρ μέσα στο 2024 και το 2025 και επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παρά την έντονη άνοδο των τιμών, η εικόνα της αγοράς παραμένει πιο δυναμική απ’ όσο θα ανέμενε κανείς για ένα τόσο ισχυρό ανοδικό κύμα. Ο χρυσός συχνά χαρακτηρίζεται υπεραγορασμένος σε τεχνικούς όρους, σπάνια όμως υπερ-κατεχόμενος, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση δεν στηρίζεται σε ακραία κερδοσκοπία αλλά σε βαθύτερες, διαρθρωτικές μετατοπίσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προβλέψεις μεγάλων τραπεζών για το 2026 συγκλίνουν σε εύρος 4.700 έως 5.100 δολαρίων ανά ουγγιά, με πιο αισιόδοξα σενάρια να αγγίζουν τα 5.500 δολάρια. Δεν απαιτείται μια νέα κρίση για να συνεχιστεί η άνοδος. Αρκεί ένας κόσμος με υψηλό χρέος, πολιτική αβεβαιότητα και ασθενέστερο δολάριο. Σε αυτό το περιβάλλον, ο χρυσός δεν κυνηγά τον φόβο· τον απορροφά.

Καθοριστικό ρόλο στο ράλι της διετίας του χρυσού διαδραμάτισε η πολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα. Οι ΗΠΑ μπαίνουν στο 2026 με υψηλές δημοσιονομικές δαπάνες, αυξημένες ανάγκες αναχρηματοδότησης χρέους και πληθωριστικές πιέσεις που, αν και ηπιότερες, παραμένουν επίμονες. Οι πραγματικές αποδόσεις κινούνται καθοδικά, περιορίζοντας την ελκυστικότητα των ομολόγων και ενισχύοντας τον χρυσό ως εναλλακτικό αποθεματικό αξίας. Παράλληλα, ένα πιο αδύναμο δολάριο λειτουργεί ως πρόσθετος μοχλός στήριξης, διατηρώντας άθικτο το υπόβαθρο που οδήγησε το πολύτιμο μέταλλο σε ιστορικά υψηλά.

Η εμπειρία του 2025 ανέδειξε εκ νέου την ευαισθησία του χρυσού στις πραγματικές αποδόσεις. Από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο, καθώς οι καθαρές αποδόσεις (real yields) υποχωρούσαν, οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου επιτάχυναν ανοδικά, επιβεβαιώνοντας την παραδοσιακή αντίστροφη σχέση. Το μοτίβο αυτό παραμένει ένας από τους ισχυρότερους οδηγούς για το 2026, ιδίως όσο οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν περισσότερη χαλάρωση παρά σύσφιξη πολιτικής από τη Federal Reserve.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην κίνηση του χρυσού έχουν αποκτήσει οι κεντρικές τράπεζες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ορισμένες οικονομίες διακρατούν πάνω από το 50% των αποθεματικών τους σε χρυσό, ενώ άλλες, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, παραμένουν σε μονοψήφια ποσοστά. Η ανισορροπία αυτή αποκαλύπτει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανακατανομής, ειδικά σε έναν κόσμο όπου η γεωπολιτική αστάθεια επαναφέρει τη σημασία των «ουδέτερων» περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με στοιχεία του World Gold Council, η συσσώρευση χρυσού από κεντρικές τράπεζες όχι μόνο δεν επιβραδύνθηκε την περίοδο 2024-2025 αλλά επιταχύνθηκε. Η Κίνα ενίσχυσε στρατηγικά τα αποθέματά της, η Τουρκία αξιοποίησε τον χρυσό ως εργαλείο σταθεροποίησης του νομίσματος, ενώ η Ρωσία τον αντιμετώπισε ως περιουσιακό στοιχείο ανθεκτικό σε κυρώσεις και γεωπολιτικούς περιορισμούς. Η τάση αυτή δεν εμφανίζει τα χαρακτηριστικά ενός βραχυπρόθεσμου κύκλου, αλλά μιας μακροχρόνιας αναθεώρησης της παγκόσμιας στρατηγικής αποθεματικών.

Ο βασικός κίνδυνος για τον χρυσό το 2026 θα ήταν μια απροσδόκητα επιθετική στροφή της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, που θα οδηγούσε σε απότομη άνοδο των πραγματικών αποδόσεων και σε προσωρινή αποφόρτιση της αγοράς χρυσού. Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν περιορισμένα περιθώρια αυστηρότερης πολιτικής, καθώς το κόστος εξυπηρέτησης χρέους και οι άνισοι ρυθμοί ανάπτυξης λειτουργούν ανασταλτικά.