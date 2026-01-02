«Πριν από αυτή την απότομη άνοδο, η προηγούμενη παγκόσμια θερμοκρασία δεν είχε ξεπεράσει τους 1,3°C».

«Τα τελευταία τρία χρόνια είναι πολύ πιθανό η θερμοκρασία να έχει ξεπεράσει τους 1,4°C και αναμένουμε ότι το 2026 θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο έτος που θα συμβεί αυτό», δήλωσε ο Adam Scaife, επικεφαλής της ομάδας πίσω από την παγκόσμια πρόγνωση του Met Office για το 2026.

Σύμφωνα με το earth.org, το επόμενο έτος είναι πιθανό να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τέσσερα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office).

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η παγκόσμια θερμοκρασία για το έτος θα διαμορφωθεί περίπου στους 1,46°C πάνω από τον μέσο όρο της προβιομηχανικής περιόδου (1850–1900). Αυτό θα καθιστούσε το 2026 το τέταρτο συνεχόμενο έτος με θερμοκρασία άνω των 1,4°C.

Η θερμότερη δεκαετία

Η αύξηση της ακραίας ζέστης είναι άμεσο αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας, η οποία προκαλείται από τα αέρια του θερμοκηπίου που παγιδεύουν τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα. Αυτό ανεβάζει τη θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης, οδηγώντας σε μεγαλύτερης διάρκειας και εντονότερους καύσωνες.

Η αδιάκοπη αύξηση των επιπέδων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έχει συμπέσει με μια σταθερή άνοδο των παγκόσμιων θερμοκρασιών, με τα τελευταία δέκα χρόνια να αποτελούν τα δέκα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Το 2024, που βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, ήταν επίσης το πρώτο έτος που ξεπέρασε το όριο των 1,5°C, το κρίσιμο κατώφλι της υπερθέρμανσης του πλανήτη που έχει τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού. Παράλληλα, το 2025 οδεύει προς το να είναι το δεύτερο ή τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, πιθανώς ισοβαθμώντας με το 2023.