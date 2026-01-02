Το Σαββατοκύριακο ο νοτιάς θα ενισχυθεί περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, με αποτέλεσμα την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Σε ορισμένες περιοχές της νότιας χώρας και κυρίως στην Κρήτη, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αλλάζει απότομα και πάλι ο καιρός καθώς από σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου ανεβαίνει η θερμοκρασία, χωρίς ωστόσο το κρύο να μας εγκαταλείψει τελείως ειδικά στις ορεινές περιοχές. Το Σαββατοκύριακο αναμένονται σημαντικά υψηλότερες θερμοκρασίες.

Εντυπωσιακά χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, με τιμές που είχαμε να δούμε εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Στη Βλάστη Κοζάνης, το Νευροκόπι και τα Γρεβενά ο υδράργυρος έπεσε έως και τους -14 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ψυχρό κύμα που επηρέασε τη χώρα.

Από σήμερα το νέο σκηνικό θα διαμορφώσει ο νοτιάς, ο οποίος αναμένεται να φτάσει τα 6 μποφόρ, προκαλώντας σταδιακή υποχώρηση του παγετού των πρωινών ωρών. Η ψύχρα και το έντονο κρύο θα δώσουν τη θέση τους σε υψηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σε διψήφιες τιμές, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο ο νοτιάς θα ενισχυθεί περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, με αποτέλεσμα την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Σε ορισμένες περιοχές της νότιας χώρας και κυρίως στην Κρήτη, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ήπιες θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσουν έως και τα Θεοφάνια, με βροχές κατά διαστήματα στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο καιρός το Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με την ΕΜΥ στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόνησο βροχές και σποραδικές καταγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

Ο καιρός τα Θεοφάνεια

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα νότια.