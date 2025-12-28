Η υπέροχη τούρτα που ήταν έκληξη από τους φίλους της.

Η Χάρις Αλεξίου γιορτάζει τα 75α γενέθλιά της με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, δέχτηκε από νωρίς το πρωί αμέτρητες ευχές από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές, επιλέγοντας να απαντήσει με τον δικό της απλό και αυθεντικό τρόπο.

Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστή, κρατώντας την τούρτα των γενεθλίων της, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια.

Με λόγια λιτά αλλά γεμάτα νόημα, έγραψε: «Πάει πέρασε κι αυτό! Πάμε γι’άλλα τώρα!». Ένα μήνυμα που πολλοί ερμήνευσαν ως στάση ζωής, γεμάτη αισιοδοξία και διάθεση για συνέχιση και εξέλιξη.

Κάτω από την ανάρτησή της, πλήθος κόσμου έσπευσε να της στείλει τις ευχές του, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη βαθιά αγάπη και εκτίμηση που τρέφει το κοινό για το πρόσωπό της.

Οι φίλοι της που βρίσκονταν κοντά της όταν έσβησε την τούρτα τής έδειξαν και ένα βίντεο που τραγουδάει μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη και συγκινήθηκε πολύ.

Δείτε το βίντεο:

