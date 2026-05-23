Η American θα προσφέρει έως και πέντε καθημερινές πτήσεις από την Αθήνα κατά τη θερινή περίοδο.

Η American Airlines εγκαινίασε νέο δρομολόγιο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ATH) προς το Dallas Fort Worth International Airport (DFW). Το νέο δρομολόγιο προς το DFW θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στην Αθήνα, η οποία φέτος το καλοκαίρι θα περιλαμβάνει έως και 35 πτήσεις εβδομαδιαίως στην περίοδο αιχμής προς πέντε κόμβους στις ΗΠΑ, με καθημερινή σύνδεση προς Charlotte (CLT), Philadelphia (PHL), Chicago (ORD), New York (JFK) και DFW.

Το δρομολόγιο θα πραγματοποιείται έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, με αεροσκάφη Boeing 777-300, χωρητικότητας 304 επιβατών, και Boeing 777-200, χωρητικότητας 273 επιβατών.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα με την έναρξη της νέας σύνδεσης Αθήνα – Dallas Fort Worth», δήλωσε η Sophia Philis Ortiz, VP - Phoenix Operations της American Airlines. «Το νέο αυτό δρομολόγιο συμπληρώνει την υφιστάμενη δραστηριότητά μας στην Αθήνα και διευρύνει τη συνδεσιμότητα με τον μεγαλύτερο κόμβο μας. Ως Αμερικανίδα πρώτης γενιάς, με στενούς οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που εκπροσωπώ την American Airlines στη σημερινή πρώτη πτήση».

«Η έναρξη της νέας σύνδεσης μεταξύ της Αθήνας και του Ντάλας αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. «Μαζί με τα επιτυχημένα εποχικά δρομολόγια από/προς τη Σάρλοτ, τη Νέα Υόρκη/JFK, το Σικάγο και τη Φιλαδέλφεια, η νέα σύνδεση με το Dallas προσφέρει στους ταξιδιώτες επιπλέον επιλογές με το κορυφαίο προϊόν της American Airlines. Η αγορά των Η.Π.Α. συνεχίζει να επιδεικνύει εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Αθήνα, παραμένοντας σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ των πιο σημαντικών και δημοφιλών αγορών μας. Θα θέλαμε να ευχηθούμε στον αεροπορικό συνεργάτη μας μια εξαιρετικά επιτυχημένη θερινή σεζόν και να επιβεβαιώσουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας για την υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων της American Airlines από και προς την Αθήνα».

Με το νέο αυτό δρομολόγιο, η εταιρεία θα αυξήσει τις πτήσεις της στην Αθήνα κατά 25% και τη διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων κατά 30%, σε σύγκριση με τη θερινή περίοδο του 2025.

Σύνδεση με τον κόμβο μας στο Dallas Fort Worth

Το Dallas Fort Worth International Airport (DFW) αποτελεί τον μεγαλύτερο κόμβο της American Airlines, από τον οποίο η εταιρεία θα πραγματοποιεί το καλοκαίρι περισσότερες από 930 αναχωρήσεις ημερησίως στην περίοδο αιχμής, προς περισσότερους από 230 προορισμούς και 30 χώρες.