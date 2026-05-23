Ο 32χρονος συνελήφθη στην Τουρκία στις 15 Μαΐου και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ιβάνκα Τραμπ ήταν στόχος δολοφονίας από τρομοκράτη των Φρουρών της Επανάστασης σε ένα διεστραμμένο σχέδιο για να εκδικηθεί τον Αμερικανό πρόεδρο που σκότωσε τον μέντορά του» αναφέρει σε δημοσίευμά της η New York Post.

«Η πρώτη κόρη του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ έγινε στόχος δολοφονίας από έναν τρομοκράτη εκπαιδευμένο από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Ο πρόσφατα συλληφθείς Μοχάμεντ Μπακέρ Σαάντ Νταούντ Αλ-Σαάντι, 32 ετών, ''υποσχέθηκε'' να σκοτώσει την Ιβάνκα και μάλιστα είχε και ένα σχέδιο του σπιτιού της στη Φλόριντα» αναφέρει το δημοσίευμα, σύμφωνα με πηγές.

Ο Ιρακινός υπήκοος φέρεται να στόχευε την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ σε απάντηση στη δολοφονία του Ιρανού στρατιωτικού αρχηγού Κασέμ Σουλεϊμανί σε αμερικανική επιδρομή με drone στη Βαγδάτη πριν από έξι χρόνια.

«Μετά τη δολοφονία του Κασέμ, αυτός [ο Αλ-Σαάντι] περιφερόταν λέγοντας στον κόσμο "πρέπει να σκοτώσουμε την Ιβάνκα για να κάψουμε το σπίτι του Τραμπ όπως έκαψε το δικό μας σπίτι"», δήλωσε στην εφημερίδα Post ο Εντιφάν Κανμπάρ, πρώην αναπληρωτής στρατιωτικός ακόλουθος στην ιρακινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.

Ο 32χρονος συνελήφθη στην Τουρκία στις 15 Μαΐου και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε 18 επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Το δημοσίευμα τον συνδέει επίσης με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και εβραϊκών στόχων σε πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο και το Τορόντο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, σύμφωνα με τη New York Post, ο αλ Σαάντι χρησιμοποιούσε ως κάλυψη πρακτορείο θρησκευτικού τουρισμού, μέσω του οποίου πραγματοποιούσε ταξίδια στο εξωτερικό και διατηρούσε επαφές με φερόμενους τρομοκρατικούς πυρήνες.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού. Ο αλ Σαάντι κρατείται σε απομόνωση στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν.

Πηγή New York Post