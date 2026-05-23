Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Πακιστάν, χώρας που αποπειράται να μεσολαβήσει στον πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, έφτασε χθες Παρασκευή στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο της αναζήτησης συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο, με φόντο την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, να συνεχιστεί η ένοπλη σύρραξη η οποία κλονίζει την παγκόσμια οικονομία.

«Ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ αφίχθη στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των μεσολαβητικών προσπαθειών σε εξέλιξη», ανέφεραν οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν χθες βράδυ.

Αλλά οι πληροφορίες τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη δεν αφήνουν να εννοηθεί πως επίκειται άμεσα συμφωνία.

Πρόκειται για τη «συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας» και «δεν μπορούμε απαραιτήτως να πούμε ότι αυτό σημαίνει πως έχουμε φθάσει σε σημείο καμπής, ή ότι η κατάσταση είναι αποφασιστική», μετρίασε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, οι διαφωνίες παραμένουν «βαθιές» και εκκρεμεί να διευθετηθούν «σημαντικά ζητήματα»: ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ και ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, απαρίθμησε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Σε αυτό το στάδιο η πτυχή του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, για το οποίο υπάρχει επίσης μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα μέρη, δεν συγκαταλέγεται στα ζητήματα προς άμεση επίλυση, επέμεινε.

Νέα πλήγματα ΗΠΑ σε Ιράν;

Μερικές ώρες αργότερα, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News μετέδωσαν ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εντός ωρών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο σαββατοκύριακο. Το πρωί, ο ρεπουμπλικάνος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Δεν είχε ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση ως το βράδυ, διευκρίνισαν και τα δυο μέσα.

Το μεσημέρι (τοπική ώρα), ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του κι ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποιο από τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν το σαββατοκύριακο, όπως συνηθίζει, λόγω «κυβερνητικών υποθέσεων».

Επανέλαβε μολαταύτα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη, τον ισχυρισμό ότι η ιρανική ηγεσία «θέλει απελπισμένα να κλειστεί συμφωνία».

Αφότου κηρύχτηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εναλλάσσει καυτό και παγωμένο όσον αφορά το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με την Τεχεράνη. Έχει απειλήσει πολλές φορές πως θα διατάξει τον στρατό του να συνεχίσει τη δράση του, χωρίς να δώσει συνέχεια μέχρι τώρα.

Ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να αναζητεί τρόπο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αντιδημοφιλής στη χώρα του, που προκαλεί ολοένα εντονότερα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, πάνω απ’ όλα εξαιτίας του κλεισίματος του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξάγεται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο.

Από την άλλη, η ιρανική εξουσία επαναλαμβάνει πως δεν θα υποχωρήσει «ποτέ» σε οποιονδήποτε «εκφοβισμό» κι οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απειλούν ότι ο πόλεμος θα επεκταθεί «πολύ πέραν της περιφέρειας» σε περίπτωση νέας αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

Παρά τις «επανειλημμένες προδοσίες» των ΗΠΑ, το Ιράν «συμμετέχει στη διπλωματική διαδικασία με προσέγγιση υπεύθυνη (...) κι επιδιώκει να επιτύχει αποτέλεσμα λογικό και δίκαιο», είπε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Τουλάχιστον 10 νεκροί στον Λίβανο

Άλλες χώρες, ιδίως το Κατάρ, που όπως και οι γείτονές του πλήττεται από τον αποκλεισμό, πολλαπλασιάζουν με τη σειρά τους τις προσπάθειες μεσολάβησης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε έτσι επίσκεψη αντιπροσωπείας του εμιράτου χθες, εξαίροντας τις «πολύτιμες προσπάθειες» που καταβάλλονται από διάφορες κυβερνήσεις.

Τα διεθνή χρηματιστήρια έμοιαζαν να θέλουν πολύ να πιστέψουν στην προοπτική συμφωνίας: τα ευρωπαϊκά έκλεισαν την εβδομάδα με άνοδο, όπως κι η Γουόλ Στριτ, που πέρασε τη σημαία του τερματισμού με ρεκόρ, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

Απεναντίας, στις πετρελαϊκές αγορές, συνέχιζε να επικρατεί νευρικότητα, λόγω των ανησυχιών για ελλείψεις. Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, σημείωσε αύξηση 0,94% στα 103,54 δολάρια, ενώ αυτή του WTI, αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας, κατά 0,26% στα 96,60 δολάρια.

Ωστόσο στον Λίβανο, οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ συνεχίζονται, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως τέθηκε σε ισχύ ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, στα μέσα Απριλίου.

Χθες δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σειρά πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας, έκανε γνωστό το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Και, αργά το βράδυ, διεξήχθησαν πέντε βομβαρδισμοί στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, τομέα όπου σπανίως διεξάγονται επιδρομές, ενώ τα ξημερώματα επλήγησαν κτίρια στην Τύρο και στα περίχωρά της, στον νότο.