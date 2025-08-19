Στην Ιταλία γιόρτασε η Μαντόνα τα 67α γενέθλιά της παρέα με τον 29χρονο σύντροφό της

Τίποτα δεν πτοεί την Μαντόνα από το να γιορτάσει τα γενέθλιά της όπως και όπου θέλει. Στην Ιταλία βρέθηκε φέτος, παρέα με τον σύντροφό της και τις κόρες της.

Η Μαντόνα, γιόρτασε φέτος τα 67α γενέθλιά της, με έναν μοναδικό και αξιοζήλευτο τρόπο, καθώς ταξίδεψε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Σιένα, για να εκπληρώσει ένα από τα όνειρά της.

Συγκεκριμένα, σε σχετική δημοσίευσή της στο Instagram, εξέφρασε την επιθυμία της να παρακολουθήσει από κοντά τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio, που πραγματοποιείται στις 16 Αυγούστου από το 1482, ενώ φέτος, κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα σε χιλιάδες παραβρισκόμενους.

Γενέθλια στην Ιταλία για τη Μαντόνα

Η εκρηκτική και άκρως καθηλωτική λοιπόν τραγουδίστρια, βρέθηκε στην Ιταλία για να γιορτάσει τα 67α γενέθλιά της, παρόλο που το παρουσιαστικό της, δεν αφήνει να φανεί η ηλικία της. Στο πλευρό της μάλιστα, ήταν ο 29χρονος σύντροφός της, Ακίμ Μόρις, καθώς και οι δύο κόρες της Μέρσι και Λούρδη.

Σε δεύτερο χρόνο η ερμηνεύτρια δημοσίευσε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, ένα reel, το οποίο συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Το όνειρό μου εδώ και πολλά χρόνια ήταν να παρακολουθήσω τον Palio στη Σιένα, στα γενέθλιά μου. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον ενθουσιασμό, την αγωνία και τη μεγαλοπρέπεια! Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».

Στο εν λόγω βίντεο λοιπόν, πέραν από την ίδια, απεικονίζονται και τα πρόσωπα με τα οποία ταξίδεψε ως την Ιταλία να διασκεδάζουν, να χορεύουν και να απολαμβάνουν τα πυροτεχνήματα. Ταυτόχρονα, η κόρη της Λούρδη, έδειξε το ταλέντο της στο να παίζει πιάνο και «έκλεψε» την παράσταση.

Στο τέλος της βραδιάς η εκκεντρική ποπ- σταρ απήλαυσε την ροζ τούρτα της που ήταν στολισμένη με Labubu και το «Happy Birthday Madudu», ενώ κέρδισε τις εντυπώσεις φορώντας έναν εντυπωσιακό ημιδιάφανο κορσέ και ένα σατέν πανωφόρι.

Άλλωστε η εκρηκτική, διεθνούς φήμης τραγουδίστρια, ξέρει να κερδίζει τις εντυπώσεις, τραβώντας τα βλέμματα και την προσοχή όλων, τόσο με την φωνή της- όσο και με τις μοναδικές εμφανίσεις της.

Το reel που δημοσίευσε η Μαντόνα στο Instagram:

{https://www.instagram.com/p/DNgfbr2hrZj/}