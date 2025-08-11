Games
Τζένιφερ Λόπεζ: Έντομο περπατούσε πάνω της, ενώ τραγουδούσε - Η αντίδρασή της (Βίντεο)

Νέο απρόοπτο σε συναυλία της Τζένιφερ Λόπεζ.

Φαίνεται πως η Τζένιφερ Λόπεζ έχει «θαυμαστές» ακόμα και στον κόσμο των εντόμων. Και ένα άρχισε να περπατάει πάνω της, την ώρα συναυλίας της.

Η σταρ ερμήνευε τραγούδι στην εμφάνισή της στο Αλμάτι του Καζακστάν- τον σταθμό της περιοδείας της το βράδυ της Κυριακής- όταν ένα έντομο άρχισε να σκαρφαλώνει πάνω της.

Ο γρύλος περπάτησε στο φόρεμα της τραγουδίστριας από τη μέση έως τον λαιμό της, όπου σταμάτησε για μια στιγμή και μετά συνέχισε την πορεία του. Όταν άγγιξε τον λαιμό της, η Τζένιφερ Λόπεζ το αντιλήφθηκε και με μια αστραπιαία κίνηση άρπαξε το έντομο και το πέταξε μακριά.

«Με γαργαλούσε», είπε γελώντας και συνέχισε την ερμηνεία της.

{https://www.instagram.com/p/DNMEjeISvto/}

Πριν από λίγες ημέρες η Τζένιφερ Λόπεζ είχε άλλο ένα απρόοπτο σε συναυλία της, όταν έπεσε η φούστα της και αναφώνησε: «Χαίρομαι που φορούσα εσώρουχο. Συνήθως δεν φοράω».

