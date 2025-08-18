Στην Αντίπαρο ο Τζέισον Στέιθαμ - Δείτε φωτογραφίες

Τις διακοπές του στην Αντίπαρο για ακόμη μια χρονιά βρέθηκε να απολαμβάνει ο Χολιγουντιανός ηθοποιός Τζέισον Στέιθαμ.

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέισον Στέιθαμ βρέθηκε για ακόμη μια φορά να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Αντίπαρο, στο ελληνικό νησί όπου ο σταρ του Χόλιγουντ έχει δείξει και στο παρελθόν την προτίμησή του.

Συγκεκριμένα, ο ευρέος γνωστός ηθοποιός, όπως και πέρυσι, έτσι κα φέτος, επέλεξε το όμορφο νησί για να απολαύσει τις διακοπές του.

Οι φωτογραφίες του Τζέισον Στέιθαμ στην Αντίπαρο

Ο ηθοποιός λοιπόν, φαίνεται πως επιθυμεί να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς, όπως έγινε γνωστό, εμφανίζεται με γυαλιά και καπέλο. Στο πλευρό του, βρίσκεται η σύντροφός του Ρόζι Χάντινγκτον και τα δύο τους παιδιά.

Η είδηση για τον παραμονή του Τζέισον Στέιθαμ στην Ελλάδα, έγινε γνωστή, ύστερα από ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του Instagram της ηθοποιού- μοντέλου Άρτεμις Αστεριαδη, η οποία ποζάρει πλάι του.

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει γίνει γνωστό το πότε ο Χολιγουντιανός ηθοποιός κατέφθασε στην Ελλάδα και συγκιεκριμένα στο νησί της Αντίπαρου. Το νησί δε, ενδείκνυται και ξεχωρίζει για τις ήρεμες και χαλαρές διακοπές που μπορεί να προσφέρει, με τον κυκλαδίτικο αέρα που την διακατέχει. Έχει όμορφες παραλίες και γραφική χώρα, κάτι που φαίνεται να έχει κερδίσει τον ενδιαφέρον του Χολιγουντιανού πρωταγωνιστή.

Σε δεύτερο χρόνο, αξίζει να σημειωθεί πως ο ηθοποιός, έχει γίνει γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε πληθώρα ταινιών – κυρίως δράσης – όπου συνδυάζει τις καλλιτεχνικές πολεμικές τέχνες με την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες.

Ο ίδιος, γεννημένος τον Ιούλιου του 1967 ξεκίνησε την καριέρα του και έγινε ευρέως γνωστός το 1998 σε ηλικία 31 ετών, μέσω τις ταινίας Lock, Stock and Two Smoking Barrels και έκτοτε έχει δημιουργήσει και ξεχωρίζει για τους ρόλους του.

Μάλιστα, στους ρόλους που υποδύεται ο ίδιος αναλαμβάνει να κάνει τις περισσότερες επικίνδυνες σκηνές δράσης, ενώ δεν έχει υποδυθεί ποτέ στην καριέρα του κάποιον υπερ- ήρωα.

Έτσι λοιπόν, στους ρόλους του, έχει καταφέρει να προσαρμόσει ρεαλιστικά τον χαρακτήρα του «σκληρού άντρα», ενώ προβάλλει το «αθόρυβο αλλά επικίνδυνο» ήρωα.

{https://www.instagram.com/p/DNflhtmNr0M/}