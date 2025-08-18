Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Στην Αντίπαρο ο Τζέισον Στέιθαμ - Δείτε φωτογραφίες

Στην Αντίπαρο ο Τζέισον Στέιθαμ - Δείτε φωτογραφίες Φωτογραφία: Scott A Garfitt/Invision/AP
Τις διακοπές του στην Αντίπαρο για ακόμη μια χρονιά βρέθηκε να απολαμβάνει ο Χολιγουντιανός ηθοποιός Τζέισον Στέιθαμ.

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέισον Στέιθαμ βρέθηκε για ακόμη μια φορά να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Αντίπαρο, στο ελληνικό νησί όπου ο σταρ του Χόλιγουντ έχει δείξει και στο παρελθόν την προτίμησή του.

Συγκεκριμένα, ο ευρέος γνωστός ηθοποιός, όπως και πέρυσι, έτσι κα φέτος, επέλεξε το όμορφο νησί για να απολαύσει τις διακοπές του.

Οι φωτογραφίες του Τζέισον Στέιθαμ στην Αντίπαρο

Ο ηθοποιός λοιπόν, φαίνεται πως επιθυμεί να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς, όπως έγινε γνωστό, εμφανίζεται με γυαλιά και καπέλο. Στο πλευρό του, βρίσκεται η σύντροφός του Ρόζι Χάντινγκτον και τα δύο τους παιδιά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΛΕΞ: Το μήνυμα στους θαυμαστές του - Οι σπάνιες εικόνες από τις διακοπές του

ΛΕΞ: Το μήνυμα στους θαυμαστές του - Οι σπάνιες εικόνες από τις διακοπές του

Life
Η Τζένιφερ Άνιστον σχολιάζει σκηνή από τα «Φιλαράκια»: Η επική γκάφα με το γλυκό (Βίντεο)

Η Τζένιφερ Άνιστον σχολιάζει σκηνή από τα «Φιλαράκια»: Η επική γκάφα με το γλυκό (Βίντεο)

Life
Τζένιφερ Λόπεζ: Έντομο περπατούσε πάνω της, ενώ τραγουδούσε - Η αντίδρασή της (Βίντεο)

Τζένιφερ Λόπεζ: Έντομο περπατούσε πάνω της, ενώ τραγουδούσε - Η αντίδρασή της (Βίντεο)

Life

Η είδηση για τον παραμονή του Τζέισον Στέιθαμ στην Ελλάδα, έγινε γνωστή, ύστερα από ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του Instagram της ηθοποιού- μοντέλου Άρτεμις Αστεριαδη, η οποία ποζάρει πλάι του.

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει γίνει γνωστό το πότε ο Χολιγουντιανός ηθοποιός κατέφθασε στην Ελλάδα και συγκιεκριμένα στο νησί της Αντίπαρου. Το νησί δε, ενδείκνυται και ξεχωρίζει για τις ήρεμες και χαλαρές διακοπές που μπορεί να προσφέρει, με τον κυκλαδίτικο αέρα που την διακατέχει. Έχει όμορφες παραλίες και γραφική χώρα, κάτι που φαίνεται να έχει κερδίσει τον ενδιαφέρον του Χολιγουντιανού πρωταγωνιστή.

Σε δεύτερο χρόνο, αξίζει να σημειωθεί πως ο ηθοποιός, έχει γίνει γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε πληθώρα ταινιών – κυρίως δράσης – όπου συνδυάζει τις καλλιτεχνικές πολεμικές τέχνες με την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες.

Ο ίδιος, γεννημένος τον Ιούλιου του 1967 ξεκίνησε την καριέρα του και έγινε ευρέως γνωστός το 1998 σε ηλικία 31 ετών, μέσω τις ταινίας Lock, Stock and Two Smoking Barrels και έκτοτε έχει δημιουργήσει και ξεχωρίζει για τους ρόλους του.

Μάλιστα, στους ρόλους που υποδύεται ο ίδιος αναλαμβάνει να κάνει τις περισσότερες επικίνδυνες σκηνές δράσης, ενώ δεν έχει υποδυθεί ποτέ στην καριέρα του κάποιον υπερ- ήρωα.

Έτσι λοιπόν, στους ρόλους του, έχει καταφέρει να προσαρμόσει ρεαλιστικά τον χαρακτήρα του «σκληρού άντρα», ενώ προβάλλει το «αθόρυβο αλλά επικίνδυνο» ήρωα.

{https://www.instagram.com/p/DNflhtmNr0M/}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Μελέτη: Το μυστικό για την απώλεια βάρους είναι να αποφύγετε 1 ομάδα τροφών

Μελέτη: Το μυστικό για την απώλεια βάρους είναι να αποφύγετε 1 ομάδα τροφών

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

Ποιος πολιτικός αρχηγός έκανε διακοπές στο εξωτερικό;

Ποιος πολιτικός αρχηγός έκανε διακοπές στο εξωτερικό;

Ο Πληροφοριοδότης
Οι διάσημοι «ψηφίζουν» Ελλάδα - Ποιοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά

Οι διάσημοι «ψηφίζουν» Ελλάδα - Ποιοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά

Life
Ποιος έκλεψε το καλοκαίρι;

Ποιος έκλεψε το καλοκαίρι;

Ελλάδα
Διακοπές στα κρυφά για τους πολιτικούς αρχηγούς

Διακοπές στα κρυφά για τους πολιτικούς αρχηγούς

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

ienergeia.gr
Δραπέτευσε κρατούμενος από το νοσοκομείο Καστοριάς

Δραπέτευσε κρατούμενος από το νοσοκομείο Καστοριάς

healthstat.gr
Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

ienergeia.gr
Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

ienergeia.gr
Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

healthstat.gr
Eli Lilly: Αυξάνει τις τιμές του Mounjaro στη Βρετανία μετά τους δασμούς Τραμπ – Ανατιμήσεις σε όλη την Ευρώπη;

Eli Lilly: Αυξάνει τις τιμές του Mounjaro στη Βρετανία μετά τους δασμούς Τραμπ – Ανατιμήσεις σε όλη την Ευρώπη;

healthstat.gr
Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

ienergeia.gr
Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

healthstat.gr