Η Τζένιφερ Άνιστον σχολιάζει σκηνή από τα «Φιλαράκια»: Η επική γκάφα με το γλυκό (Βίντεο)

Όταν η Άνιστον, ως «Ρέιτσελ», μπέρδεψε τις συνταγές.

Η Τζένιφερ Άνιστον θυμήθηκε μία από τις αξέχαστες σκηνές στα «Φιλαράκια», όταν ως «Ρέιτσελ» έκανε μια επική γκάφα στην κουζίνα.

Σε εκείνο το επεισόδιο, η «Μόνικα» απρόσμενα της επέτρεψε να τη βοηθήσει στο τραπέζι για τη γιορτή των Ευχαριστιών και της ανέθεσε να ετοιμάσει το γλυκό. Υποτίθεται ότι θα έφτιαχνε trifle, ένα αγγλικό γλυκό, αλλά κόλλησαν οι σελίδες του περιοδικού, με συνέπεια να συνδυάσει δύο συνταγές. Έτσι, στο γλυκό «κατέληξαν» βοδινό κρέας, κρεμμύδια και άλλα απίθανα υλικά.

«Ήταν γελοίο με τον καλύτερο τρόπο», είπε η Τζένιφερ Άνιστον σχολιάζοντας στο Vanity Fair εκείνο το επεισόδιο, στο οποίο οι υπόλοιποι της παρέας έκαναν ό,τι μπορούσαν για να φάνε το αποτυχημένο γλυκό, δίχως να της πούνε το λάθος που είχε κάνει.

«Ο ΛεΜπλανκ τρώει ό,τι είναι μπροστά του, δεν προσποιείται», εξήγησε. «Δεν μπορούσαν να τη γυρίσουν γιατί έκαναν ο ένας τον άλλον να γελάει», συμπλήρωσε. Το πιο δύσκολο, όπως διηγήθηκε ήταν να γυρίσουν τη στιγμή που ο Ντέιβιντ Σουίμερ έπρεπε να πει ότι το γλυκό είχε γεύση «πατούσας», αλλά δεν μπορούσε να συγκρατηθεί, επειδή ο Ματ ΛεΜπλανκ δίπλα του καταβρόχθιζε αυτό που ήταν στο πιάτο του.

{https://x.com/VanityFair/status/1954890770928095274}

Η γκάφα της «Ρέιτσελ» με το γλυκό

{https://www.youtube.com/watch?v=ky3KiiUK_D0}

