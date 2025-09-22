«Βρισκόμαστε σε μια σύγχρονη εποχή Μακαρθισμού, σημειώνουν οι διάσημοι αστέρες στην επιστολή τους υπέρ του Τζίμι Κίμελ.

Περισσότεροι από 400 αστέρες του Χόλιγουντ υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) καταδικάζοντας την επ' αόριστον αναστολή στου σόου του Τζίμι Κίμελ από την Disney, μετά από πίεση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η επιστολή, που δημοσιεύθηκε πέντε ημέρες αφότου η Disney «έκοψε» την βραδινή εκπομπή λόγω των σχολίων του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ για σχόλια που έκανε μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, καλεί όλους τους Αμερικανούς να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να εκφράζονται ελεύθερα. Στην επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι προσπάθειες άσκησης πίεσης σε καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και άλλους με αντίποινα για τον λόγο τους, «χτυπούν την καρδιά του τι σημαίνει να ζεις σε μια ελεύθερη χώρα».

Μεταξύ των υπογραφόντων της επιστολής περιλαμβάνονται οι Μέριλ Στριπ, Ρόμπερτ ντε Νίρο, Τζένιφερ Άνιστον, Τομ Χανκσ, Τζέιν Φόντα, Σελένα Γκόμεζ, Ολίβια Ριντρίγκο, Νάταλι Πόρτμαν, Μάρτιν Σορ, Χοακίν Φίνιξ, Ρούνεϊ Μάρα, Μπεν Στίλερ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Μ¨αγκι Τζίλενχααλ, Μάικλ Κίτον και Τζούλια Λούις - Ντέιφους.

«Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζίμι Κίμελ απομακρύνθηκε από τον τηλεοπτικό «αέρα» αφού η κυβέρνηση απείλησε μια ιδιωτική εταιρεία με αντίποινα, σηματοδοτώντας μια σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία του λόγου στο έθνος μας», αναφέρει η επιστολή. «Σε μια προσπάθεια να φιμώσει τους επικριτές της, η κυβέρνησή μας κατέφυγε στην απειλή των μέσων διαβίωσης, δημοσιογράφων, παρουσιαστών talk show, καλλιτεχνών, δημιουργών. Αυτό αντιβαίνει στις αξίες πάνω στις οποίες χτίστηκε το έθνος μας και στις οποίες εγγυάται το Σύνταγμά μας» συνεχίζει η επιστολή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Disney, Μπομπ Ίγκερ, και η συμπρόεδρος της Disney Entertainment, Ντάνα Γουόλντεν, φέρονται να πήραν την απόφαση να απομακρύνουν τον Κίμελ λόγω ενός σχολίου στον μονόλογό του τη Δευτέρα το βράδυ μετά τον πυροβολισμό του Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Η συμμορία των Maga προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς και κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικούς πόντους από την υπόθεση», είπε ο Κίμελ. Δεν ήταν σαφές ωστόσο εάν ο Κίμελ υπονοούσε ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, ήταν κυριολεκτικά υποστηρικτής του Maga ή ότι η δολοφονία ήταν μέρος μιας ευρύτερης στροφής προς τη βία στην αμερικανική πολιτική, ιδιαίτερα στη δεξιά. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το σχόλιο εξόργισε βαθιά τους υποστηρικτές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Μπρένταν Καρ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), ο οποίος δήλωσε ότι ο Κίμελ είχε καταβάλει «συντονισμένη προσπάθεια να πει ψέματα στον αμερικανικό λαό». Ο Καρ απείλησε να αφαιρέσει τις άδειες μετάδοσης των συνεργαζόμενων εταιρειών εάν η Disney δεν «λάβει μέτρα» εναντίον του παρουσιαστή.

Αυτή η απειλή, αλλά και η απαίτηση του Nexstar, να ζητήσει συγγνώμη στον αέρα ο Κίμελ και να κάνει δωρεά στην δεξιά ακτιβιστική ομάδα του Κερκ, Turning Point USA, οδήγησε στην απόφαση αναστολής του σόου του από τη Disney. Η απόφαση προκάλεσε ευρεία κατακραυγή για τη λογοκρισία και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ στη Disney.

Σύγχρονη εποχή μακαρθισμού

«Βρισκόμαστε σε μια σύγχρονη εποχή Μακαρθισμού, αντιμετωπίζοντας ακριβώς το είδος της αυστηρής κυβερνητικής λογοκρισίας που το Σύνταγμά μας απαγορεύει δικαίως», δήλωσε ο Άντονι Ντ. Ρομέρο, εκτελεστικός διευθυντής της ACLU, στο Hollywood Reporter. «Η φίμωση του Τζίμι Κίμελ και η καταστολή των μέσων ενημέρωσης μέσω αγωγών και απειλών για τις άδειές τους, ξυπνούν σκοτεινές αναμνήσεις της δεκαετίας του 1950. Πρέπει, ωστόσο, να θυμόμαστε ότι ο γερουσιαστής ΜακΚάρθι τελικά ατιμάστηκε και εξουδετερώθηκε όταν οι Αμερικανοί κινητοποιήθηκαν. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο σήμερα, επειδή μαζί, οι φωνές μας είναι πιο δυνατές και μαζί, θα αγωνιστούμε για να ακουστούμε».

«Ανεξάρτητα από την πολιτική μας τοποθέτηση ή από το αν ασχολούμαστε με την πολιτική ή όχι, όλοι αγαπάμε τη χώρα μας», αναφέρει η επιστολή. «Μοιραζόμαστε επίσης την πεποίθηση ότι οι φωνές μας δεν πρέπει ποτέ να φιμώνονται από αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία, γιατί αν συμβεί σε έναν από εμάς, συμβαίνει σε όλους μας».

Μετά την αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, ο Καρ έχει απειλήσει ότι μπορεί να «εξετάζει» ανάλογη κίνηση και για το View, ένα άλλο talkshow του ABC. Τη Δευτέρα, η συμπαρουσιάστρια της εκπομπής, Γούπι Γκόλντμπεργκ, απάντησε λέγοντας: «Πιστεύατε πραγματικά ότι δεν θα μιλούσαμε για τον Τζίμι Κίμελ; Δηλαδή, έχετε παρακολουθήσει την εκπομπή τις τελευταίες 29 σεζόν; Κανείς δεν μας φιμώνει», είπε.

«Κάποιος μπορεί να πει κάτι που δεν πρέπει και να τον απομακρύνουν από την τηλεόραση», πρόσθεσε. «Αλλά η κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει πίεση για να φιμώσει κάποιον» είπε.

