Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ

Το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ
Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του άλμπουμ, η κορυφή του εμβληματικού Empire State Building, φωταγωγήθηκε με πορτοκαλί χρώμα.

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε το 12ο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl», μέσω ενός teaser για το νέο επεισόδιο του podcast «New Heights» το οποίο παρουσιάζουν ο σύντροφός της, Τράβις Κέλσι και ο αδελφός του, Τζέισον.

«Ήθελα να σας δείξω κάτι», είπε η σταρ στο κλιπ, προτού παρουσιάσει ένα θολωμένο εξώφυλλο άλμπουμ το οποίο έβγαλε μέσα από μία μικρή βαλίτσα σε χρώμα της μέντας, με τα αρχικά «TS» να είναι γραμμένα σε πορτοκαλί χρώμα.

Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου "The Life of a Showgirl"», με τον Τράβις να λέει με ενθουσιασμό: «TS 12!».

Το podcast θα κυκλοφορήσει σήμερα και αναμένεται να αποκαλυφθεί το εξώφυλλο του άλμπουμ. Θα είναι η πρώτη εμφάνιση της Σουίφτ στην εκπομπή του συντρόφου της, παρά το γεγονός ότι είναι ζευγάρι από το 2023.

«Σου πάει πολύ αυτό το χρώμα» είπε η σταρ στον αγαπημένο της σε ένα άλλο απόσπασμα του podcast, καθώς κάθονται δίπλα-δίπλα και εκείνος φοράει ένα μπλε φούτερ.

«Ναι, το ξέρω. Είναι το χρώμα των ματιών σου. Γι' αυτό ταιριάζουμε τόσο πολύ», της απάντησε.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του άλμπουμ, η κορυφή του εμβληματικού Empire State Building, φωταγωγήθηκε με πορτοκαλί χρώμα. Ακολούθησε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο του ουρανοξύστη, στο επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, που συνοδεύτηκε με την φράση στη λεζάντα, «στην επόμενη εποχή», σύμφωνα με το People.

Αν και η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, οι προ-παραγγελίες για έκδοση βινυλίου, CD και κασέτα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας, οι πρώτες αποστολές αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 13 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του νέου άλμπουμ έρχεται λίγους μήνες μετά την επαναγορά των δικαιωμάτων των πρώτων έξι στούντιο άλμπουμ της από την ίδια την Σουίφτ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Οι τροφές που προκαλούν τριχόπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς

Οι τροφές που προκαλούν τριχόπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς

ΕΦΕΤ: Ανάκληση κονσέρβας από τα σούπερ μάρκετ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση κονσέρβας από τα σούπερ μάρκετ

Μελέτη: Το τεχνητό γλυκαντικό που μειώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου

Μελέτη: Το τεχνητό γλυκαντικό που μειώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου

Αποτρίχωση με λέιζερ: Οι κίνδυνοι για την υγεία - Τι να προσέχετε

Αποτρίχωση με λέιζερ: Οι κίνδυνοι για την υγεία - Τι να προσέχετε

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Η Τέιλορ Σουίφτ επισκέφτηκε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Φλόριντα

Η Τέιλορ Σουίφτ επισκέφτηκε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Φλόριντα

Life
Η Τέιλορ Σουίφτ έσπασε ακόμα ένα ρεκόρ

Η Τέιλορ Σουίφτ έσπασε ακόμα ένα ρεκόρ

Entertainment
Super Bowl: Η γιούχα στην Τέιλορ Σουίφτ και το τρολάρισμα Τραμπ (βίντεο)

Super Bowl: Η γιούχα στην Τέιλορ Σουίφτ και το τρολάρισμα Τραμπ (βίντεο)

Διεθνή
Η Τέιλορ Σουίφτ θα απονείμει βραβείο στην τελετή των Grammy 2025

Η Τέιλορ Σουίφτ θα απονείμει βραβείο στην τελετή των Grammy 2025

Life

NETWORK

Η λειψυδρία ζήτημα «εθνικής σημασίας» στην Αγγλία

Η λειψυδρία ζήτημα «εθνικής σημασίας» στην Αγγλία

ienergeia.gr
Τι είναι ο λευκός θόρυβος και πώς επηρεάζει τον ύπνο, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Τι είναι ο λευκός θόρυβος και πώς επηρεάζει τον ύπνο, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Δίωξη κατά τριών ναυτικών για τον σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική το 2024

Δίωξη κατά τριών ναυτικών για τον σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική το 2024

ienergeia.gr
Ο απόλυτος οδηγός για τη φροντίδα των ματιών, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Ο απόλυτος οδηγός για τη φροντίδα των ματιών, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Οδοντίατρος: Πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε στοματικό διάλυμα;

Οδοντίατρος: Πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε στοματικό διάλυμα;

healthstat.gr
Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

ienergeia.gr
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε την καφεΐνη - Τα 10 οφέλη για την υγεία

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε την καφεΐνη - Τα 10 οφέλη για την υγεία

healthstat.gr