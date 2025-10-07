Δεν δέχθηκε επίσημη πρόταση για το Super Bowl, δήλωσε η Τέιλορ Σουίφτ.

Εκατομμύρια θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ θα ήθελαν να τη δουν να τραγουδά στο ημίχρονο του Super Bowl τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Όμως, η σταρ εξήγησε πως όχι μόνο δεν δέχθηκε επίσημη πρόταση, αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.

Το προηγούμενο διάστημα, υπήρχαν φήμες ότι η τραγουδίστρια απέρριψε την προσφορά για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, λόγω διαφωνίας για το ποιος θα είχε την κυριότητα του υλικού από το ημίχρονο.

Όμως, όταν δέχθηκε τη σχετική ερώτηση στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, το διέψευσε. Ο Jay-Z, του οποίου η εταιρεία- η Roc Nation- είναι πίσω από την παραγωγή του σόου στο ημίχρονο του Super Bowl «πάντα ήταν πολύ καλός μαζί μου», δήλωσε.

«Οι ομάδες μας είναι πραγματικά κοντά. Μερικές φορές τηλεφωνούν και ρωτάνε τι σκέφτομαι για το Super Bowl. Όμως, αυτό δεν είναι επίσημη πρόταση, ούτε συζήτηση σε αίθουσα συνεδριάσεων. Είναι απλά “τι σκέφτεται γενικά”», εξήγησε.

Εξάλλου, εξήγησε ότι λόγω της σχέσης της με τον Τράβις Κέλσι δεν θα μπορούσε να τραγουδήσει στο Super Bowl, στο οποίο ο σταρ των Kansas City Chiefs έχει παίξει τρεις φορές και η ομάδα του το κατέκτησε το 2024.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πάντα του λέμε (του Jay Z) την αλήθεια, που είναι πως είμαι ερωτευμένη με έναν τύπο που παίζει το άθλημα σε αυτό το γήπεδο. Όλη τη σεζόν παρακολουθώ τι κάνει αυτός ο άνδρας στο γήπεδο. Φαντάζεστε να είναι εκεί έξω, κάθε εβδομάδα, να παίζει αυτό το πολύ επικίνδυνο, με μεγάλη πίεση και ένταση σπορ και εγώ να σκέφτομαι ποια θα πρέπει να είναι η χορογραφία μου;», διερωτήθηκε και διευκρίνισε ότι ο αρραβωνιαστικός της θα ήθελε πολύ να τραγουδήσει εκείνη στο ημίχρονο του Super Bowl.

Οι θαυμαστές της ήλπιζαν ότι η Τέιλορ Σουίφτ θα εμφανιζόταν στο Super Bowl με αφορμή και την κυκλοφορία του νέου δίσκου της, «The Life of a Showgirl». Όμως, τον προηγούμενο μήνα ανακοινώθηκε ότι στο περίφημο σόου θα εμφανιστεί ο Bad Bunny.

{https://www.youtube.com/watch?v=XsQbrM1aSTU}

Πηγή: BBC