Η σειρά ντοκιμαντέρ «The Eras Tour» θα κυκλοφορήσει στο Disney+ στις 12 Δεκεμβρίου.

To «The Eras Tour», η σειρά ντοκιμαντέρ των έξι επεισοδίων για την περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ απέκτησε τρέιλερ το οποίο, όπως είχε υποσχεθεί, δίνει μια πιο κοντινή και περιεκτική ματιά στην ποπ σταρ και την περιοδεία της που έσπασε κάθε ρεκόρ. Στο τρέιλερ εμφανίζεται επίσης η Σουίφτ να μιλάει με τον αρραβωνιαστικό της Travis Kelce, ο οποίος συμμετέχει επίσης στη σειρά.

Το ντοκιμαντέρ του Disney+ καταγράφει την εξέλιξη, τον αντίκτυπο και τις άγνωστες μέχρι τώρα εσωτερικές διεργασίες της υπερ-επιτυχημένης περιοδείας της Σουίφτ και υπόσχεται μια «προσωπική ματιά στη ζωή της Τέιλορ, καθώς η περιοδεία της έκανε πρωτοσέλιδα και ενθουσίασε τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο».



Η σειρά που γυρίστηκε στο Βανκούβερ, περιλαμβάνει backstage υλικό, πλάνα από τις πρόβες, τους καλεσμένους της συναυλίας Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Travis Kelce, Ed Sheeran και Florence Welch, μαζί με το συγκρότημα της Σουίφτ, τους χορευτές, το προσωπικό και τα μέλη της οικογένειάς της.



{https://youtu.be/BLIOMW1FAmg?si=UO2NSdwv2atMA_MB}



Η σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ ανήκει στους Don Argott και Sheena M. Joyce.

Το «The End of an Era» θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου με δύο επεισόδια κάθε εβδομάδα.