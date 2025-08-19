Exathlon: Τι είχε δηλώσει Στάθης Σχίζας πριν το ταξίδι του στον Άγιο Δομίνικο

Έτοιμος για το τηλεοπτικό παιχνίδι Exathlon είναι ο Στάθης Σχίζας, ενώ ήδη βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο. Τι είχε δηλώσει στο παρελθόν σχετικά με το ριάλιτι ο νικητής του Survivor 2022;

Όπως όλα δείχνουν ο νικητής του Survivor 2022, Στάθης Σχίζας, βρίσκεται ήδη, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, στο Άγιο Δομίνικο, αναμένοντας την έναρξη του Exathlon, που θα προβληθεί στο ΣΚΑΙ, με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Παρόλο λοιπόν που στο αεροδρόμιο υπήρξαν κάμερες, τον ίδιον δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν, ωστόσο ο Στάθης, αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο Instagram, το πού βρίσκεται, στη La Romana.

Οι δηλώσεις του Στάθη Σχίζα πριν το Exathlon

Αναλυτικότερα λοιπόν, σε μια παλιότερη συνέντευξή του ο ίδιος είχε σχολιάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο παιχνίδι του ΣΚΑΙ, ειδικότερα, είχε δηλώσει: «Έχουν ακουστεί πολλοί. Όπως έχει ακουστεί για εμένα, έχει ακουστεί και για άλλους παίκτες. Θα δούμε ποιοι θα είναι. Τώρα κοντά νομίζω ξεκινάει».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, σε ερώτηση που αφορά τους τηλεθεατές και την προτίμησή τους ή όχι να παρακολουθούν ριάλιτι με τους ίδιους συμμετέχοντες, ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Είναι πάρα πολύ εύκολο, να μην το δουν. Αν έχει κουραστεί ο κόσμος με τα πρόσωπα, ας μην το δει».

Μάλιστα, δεν δίστασε να αποκαλύψει την προτίμησή του σε σχέση με τους συμμετέχοντες, λέγοντας: «Ο μοναδικός παίκτης που θα ήθελα να δω στο Exathlon είναι ο Σοϊλέδης, κανένας άλλος. Στο Survivor υπήρχε αντιπαλότητα, αλλά σε προσωπικό επίπεδο κανένα πρόβλημα. Αν έπαιζα μαζί του θα ήταν το μόνο που θα μου έδινε κίνητρο. Ο Άρης είναι στους top 2-3 που έχουμε περάσει από το παιχνίδι», ενώ όσον αφορά τις γυναίκες παίκτριες δήλωσε: «Η Κατερίνα Δαλάκα είναι καλή παίκτρια.

Η μεγάλη αντίπαλός της είναι η Σταυρούλα Χρυσαειδή, αλλά θεωρώ ότι η Σταυρούλα είναι καλύτερη».

Αναφορικά ωστόσο με την επιλογή του Γιώργου Καράβα στον ρόλο του παρουσιαστή, ο Στάθης Σχίζας, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ο Καράβας είναι το παιδί με τα μαλλιά από το GNTM; Τι να σου πω; Μου κλωτσάει λίγο. Είναι ένα project που θέλει κάποιον να ασχολείται με τη γυμναστική, να είναι έντονος. Ο άνθρωπος είναι καταξιωμένος στη δουλειά του, αλλά η δουλειά του δεν νομίζω ότι κολλάει στο project. Αν είναι το σπικάζ γλυκανάλατο, θα είναι όλο…».

Τέλος, δεν έκρυψε την αδυναμία που έχει στην κόρη του, ενώ για το οικονομικό είχε σχολιάσει: «Σε όλες τις δουλειές το οικονομικό παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο, αλλά σε αυτή τη δουλειά δεν θα έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο».

Το Exathlon ωστόσο, μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα του, όπου αναμένεται να εμφανιστούν στους τηλεοπτικούς δέκτες γνώριμα πρόσωπα.