Exathlon: Έφτασε στον Άγιο Δομίνικο ο παρουσιαστής Γιώργος Καράβας Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @yiorgoskaravas_official
Λίγο πριν την πρεμιέρα του Exathlon, ο παρουσιαστής, Γιώργος Καράβας έφτασε στον Άγιο Δομίνικο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, φωτογραφικό υλικό, στο Instagram.

Ο Γιώργος Καράβας, παρέα με τους παίκτες του νέου τηλεοπτικού προγράμματος Exathlon, έφτασε στον Άγιο Δομίνικο, από όπου και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, μέσω Instagram, φωτογραφικό υλικό.

Αναλυτικότερα, ο Γιώργος Καράβας, αναλαμβάνει πλέον χρέη παρουσιαστή για το τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης το οποίο θα προβάλλεται από τη νέα τηλεοπτική σεζόν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Ο παρουσιαστής λοιπόν, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, εχθές, Δευτέρα 18 Αυγούστου, μίλησε στο φακό της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα», αποκαλύπτοντας πως το να αναλάβει χρέη παρουσιαστή ήταν κάτι που πάντοτε επιθυμούσε, ενώ δεν δίστασε να ομολογήσει πως υπάρχει το δημιουργικό άγχος.

Πιο συγκεκριμένα, μάλιστα, ο ίδιος, δήλωσε «Πανέτοιμος», εκφράζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανυπομονησία του για την πρεμιέρα του ριάλιτι επιβίωσης.

Χαρακτηριστικά, στην ερώτηση του δημοσιογράφου: «Έτοιμος;», ο Γιώργος Καράβας αποκρίθηκε:

«Πανέτοιμος, περίμενα τόσο καιρό. Άγχος δημιουργικό υπάρχει πάντα, γίνεται να μην υπάρχει άγχος; Αλλά υπάρχει τεράστια χαρά και ανυπομονησία για να ζήσουμε αυτό το ταξίδι που δεν υπάρχει μεγαλύτερη ουσία. Υπάρχουν όλα τα συναισθήματα, το να είμαι παρουσιαστής είναι κάτι που πάντα το ήθελα, και έγινε, δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό. Το Exathlon είναι ξεκάθαρα αθλητικό, δεν υπάρχει πείνα, οπότε υπάρχει μεγάλη ενέργεια, δεν υπάρχει είναι ένα απίστευτο τηλεοπτικό πρόγραμμα».

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 19 Αυγούστου, ο Γιώργος Καράβας, μοιράστηκε τις πρώτες εικόνες από τον Άγιο Δομίνικο και το ταξίδι τους, ενώ την δημοσίευσή του τη συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Πολύ σύντομα θα είμαστε παρέα!», κάνοντας το κοινό να ανυπομονεί για την επικείμενη πρεμιέρα.

Ο ίδιος μάλιστα, υπενθύμισε στους τηλεθεατές πως το Exathlon, είναι ένα αθλητικό παιχνίδι, χωρίς πείνα και με πολλή ενέργεια.

Τέλος, αξίζει να γνωρίζεται πως ο Γιώργος Καράβας, έχει μια μακρά πορεία στο χώρο της μόδας, ενώ έχει εργαστεί και ως μοντέλο. Ευρύτερα γνωστός στο κοινό, έγινε μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής Greece's Next Top Model, όπου και ενήργησε ως μέντορας των διαγωνιζόμενων.

