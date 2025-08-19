Games
Μελέτης Ηλίας: Ο μοναδικός όρος του ηθοποιού για να επιστρέψει στο «Σόι σου»

Μελέτης Ηλίας: Ο μοναδικός όρος του ηθοποιού για να επιστρέψει στο «Σόι σου» Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @meletis_ilias
Σε συνέντευξή του ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας, αποκάλυψε τον μοναδικό όρο για να επιστρέψει στο πλατό του «Σόι», έπειτα από χρόνια.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, Μελέτης Ηλίας, παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη στο ένθετο «Enjoy» και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην επιτυχημένη σειρά «Σόι» που είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του «Σάββα Τριανταφύλλου».

Ειδικότερα λοιπόν, όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, η σειρά επιστρέφει για μια σεζόν με έναν ολοκαίνουργιο κύκλο, ύστερα από μερικά χρόνια που τα γυρίσματα έλαβαν τέλος, το 2019, σε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό κλίμα- όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας για το «Σόι»

Ο ηθοποιός λοιπόν, αποκάλυψε πως έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες συζητήσεις για την επιστροφή της πολυαγαπημένης σειράς στο πλατό, ενώ μάλιστα, δήλωσε πως όλοι οι ηθοποιοί είναι έτοιμοι να επιστρέψουν.

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο τηλεοπτικός «Σάββας» είπε χαρακτηριστικά:

«Είμαστε όλοι οι συντελεστές σε αναμονή. Υπάρχουν μερικά ζητήματα να λύσουμε. Τα έχουμε βρει όλοι οι ηθοποιοί με το κανάλι και με την παραγωγό εταιρία. Δεν θα είχε νόημα να επιστρέψουν οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι αποδεκατισμένοι. Το «Σόι σου» μας θέλει όλους μαζί», δήλωσε για να συνεχίσει:

«Η σειρά αυτή αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Ήταν μια συνάντηση όλης της οικογένειας μπροστά στην τηλεόραση. Ήταν μια ωραία συγκυρία αυτή η σειρά, μια ευλογημένη τηλεοπτική στιγμή, σε μια όμορφη εποχή. Είμαστε όλοι οι ηθοποιοί έτοιμοι να επιστρέψουμε, να μπούμε σε γυρίσματα, δεν υπάρχει πλέον χώρος για πισωγυρίσματα, η ευχαρίστηση του κοινού είναι το μόνο μας καθήκον. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο είδος η οικογενειακή κομεντί και σπάνια πετυχαίνει».

«Είναι πολύ δύσκολο να αρέσει ένα σίριαλ σε όλες τις ηλικίες, από 5 ετών μέχρι 100 ετών. Λίγες σειρές το έχουν καταφέρει αυτό. Το «Σόι σου» ήταν μια οικεία σειρά, με χιούμορ, με ωραίους, καλούς ήρωες, με πηγαίο χιούμορ, που γι’ αυτό άρεσε και στα πιτσιρίκια και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οι νεότεροι ηθοποιοί στη Μίρκα, στον Παύλο, στον Γιώργο, στη Ρένια, που ήταν τόσο ανοιχτόκαρδοι μαζί μας, που μας βοήθησαν, που μας στήριξαν με μπόλικη αγάπη σε όλο αυτό το τηλεοπτικό εγχείρημα».

Τέλος, ο ηθοποιός υπογράμμισε πως για να επιστρέψει η σειρά στο πλατό θα πρέπει να παραβρίσκονται και να συμμετέχουν όλοι οι συντελεστές, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει και ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη νέο σεζόν:

«Ναι, ο μοναδικός όρος για να επιστρέψει η σειρά ήταν να βρεθούμε ξανά για γυρίσματα όλοι μαζί, έξι χρόνια έπειτα από το τελευταίο επεισόδιο, το 2019. Θυμάμαι στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς κλαίγαμε όλοι μας, είχαμε δεθεί πολύ. Πάντως, η οικογένεια του ήρωά μου επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, αλλά πλέον τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει, είναι στην εφηβεία και θα γίνουν μεγάλος μπελάς για τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους».

